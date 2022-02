Autofahrer fährt 13-Jährige an und fährt weiter

In der Königstraße ist am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr eine Jugendliche von einem Autofahrer erfasst worden, als sie am dortigen Kreisverkehr beim Landratsamt über die Straße wollte. Das Mädchen hatte bereits die Hälfte der Fahrbahn überquert, als sich laut Polizei aus Richtung Saline ein roter Van näherte und zunächst anhielt.

Nachdem die Schülerin dann weiter über die Straße ging, fuhr der Fahrer aber plötzlich los und erfasste ihn so heftig, dass sie über die Motorhaube geschleudert wurde und auf die Straße fiel. Der Unfallverursacher steig zwar aus und entschuldigte sich mehrfach bei der Schülerin, fuhr dann aber schließlich weiter. Bei dem Unfall zog sich die 13-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Nachträglich konnte die Polizei Rottweil den Unfallverursacher ermittelt. Es handelt sich um einen 83-jährigen Mann, der aufgrund von Zeugen ausfindig gemacht werden konnte, die sich nach dem Aufruf in der Presse bei der Polizei gemeldet haben. Der Mann wurde zwischenzeitlich vernommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.