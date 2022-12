Auto prallt in Rottweil gegen Stromkasten und Straßenlaterne

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Tannstraße in Rottweil verursacht. Das teilt die Polize mit.

Die 40-jährige fuhr mit ihrem Hyundai Getz in Richtung Schramberger Straße. In einer Linkskurve kam sie auf schneebedeckter Straße in Rutschen. Ihr Auto kam von der Straße ab und prallte gegen eine Stromkasten und eine Straßenlaterne. Da am beschädigten Stromkasten Kabel freilagen, sperrte die Polizei den Bereich bis zum Eintreffen eines Elektrikers ab.

Die Schäden an Stromkasten und Laterne belaufen sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 5000 Euro. Am Auto der 40-Jährigen entstand Blechschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.