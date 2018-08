Auf SC 04 wartet ein dicker Brocken

Im Top-Spiel der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald stehen sich am Sonntag um 15 Uhr der SV Villingendorf und der SC 04 Tuttlingen gegenüber. Beide haben ihre Auftaktbegegnungen jeweils deutlich gewonnen und zählen zu den besten Teams der Liga.

Da es bereits am dritten Spieltag und somit relativ früh zu diesem Spitzenspiel kommt, wäre eine Niederlage noch nicht so tragisch. „Beide Mannschaften können das im Laufe der Saison noch korrigieren“, meint SVV-Trainer Thiemo Martin und eränzt: „Von der Erwartung her, liegt der größere Druck bei den Tuttlingern.“

Der SC 04 hat nach dem 3:0-Sieg bei der SG Böhringen/Dietingen am Mittwoch gegen den SC Wellendingen 4:0 gewonnen. Nach den beiden Unentschieden (0:0 und 3:3) in der vergangenen Saison war es der erste dreifache Punktgewinn des SC 04 in der Bezirksliga gegen den SCW. Dabei hat die junge Mannschaft von Tuttlingens Trainer Ertan Tasdemirci gut gespielt, hatte allerdings auch Phasen im Spiel, wo es nicht so gut lief. Teilweise ging die Mannschaft, die mit Lamin Manjang den besten Spieler auf dem Feld hatte, etwas fahrlässig mit den Chancen um. Das könnte sich in Villingendorf rächen.

„Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Tasdemirci. „Dafür, dass wir erst am Anfang der Saison sind, war die Spielweise ganz gut. Und auch die urlaubsbedingten Ausfälle haben wir kompensieren können.“

Der SC-Coach ist davon überzeugt, dass am Sonntag ein ganz schwerer Brocken auf sein Team wartet. Tasdemirci: „In der aktuellen Situation ist Villingendorf der stärkste Gegner. Ich schätze die Villingendorfer stärker ein als die anderen Mitkonkurrenten, weil sie eingespielter und von den Spielertypen her unangenehmer zu spielen sind.“ Für die nächsten Spiele erwartet Tasdemirci, dass sich seine Mannschaft weiter steigert: „Ich hoffe, dass wir Woche für Woche eine Schippe drauflegen können. Dann sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen.“

Personell sieht es auch gut aus. Bis auf Robin Petrowski sind alle Akteure aus dem Urlaub zurückgekehrt. Einige Spieler werden am Wochenende aber zunächst in der zweiten Mannschaft auflaufen.

Der SV Villingendorf hat nach zwei Spielen bereits zehn Tore auf seinem Konto. Dem 4:0-Sieg daheim gegen die SpVgg Bochingen ließ die Mannschaft des langjährigen Trainers Thiemo Martin einen 6:1-Auswärtserfolg bei der SG Bösingen II/Beffendorf folgen. Vor allem Stürmer Marc Müller befindet sich in einer Topform.

„Spiel ist ein Gradmesser“

„Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt SVV-Trainer Thiemo Martin. „Wir haben bisher gut gespielt und im Kollektiv überzeugt. Das Spiel ist ein Gradmesser für beide Mannschaften. Der SC Tuttlingen wird uns alles abverlangen. Aber wenn wir das abrufen, was wir können, dann brauchen wir uns nicht verstecken.“