Arianit Krasniqi setzt Siegesserie fort

Arianit Krasniqi vom Boxsportverein Rottweil hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt und beim Regio-Cup in Böblingen auch seinen sechsten Kampf in diesem Jahr gewonnen.

„Technisch war es der schönste Kampf aller 30 Duelle an diesem Abend“, lobte sein Bruder Ardian Krasniqi. Für den 14-Jährigen sei es zudem eine Ehre gewesen, bereits einen der Hauptkämpfe absolvieren zu dürfen. Nach guter Vorbereitung stieg der jüngste Spross aus der Boxer-Sippe Krasniqi motiviert und fokussiert in den Ring. Er gewann nach drei Runden souverän nach Punkten, wobei er den Gegner in der zweiten und dritten Runde zweimal jeweils bereits k.o. geschlagen hatte. „Der Gegner stand jedoch wieder auf und verzögerte das Ende des Kampfes mit Hilfe des Pausengongs“, erklärte Ardian Krasniqi, warum sein Bruder über die volle Distanz gehen musste. Dies forderte eine weitere Runde die volle Konzentration des Rottweilers, der aber wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.

Schon zu Beginn den Kampfes hatte Arianit Krasniqi einige harte Treffer gesetzt, die der Kontrahent immer wieder einstecken musste und die dessen Energie und Kraft schnell schwinden ließ. Nach dem sechsten Kampf in diesem Jahr hat sich das Boxtalent eine Pause verdient. Im Frühjahr 2019 warten die baden-württembergischen Meisterschaften, bei denen Arianit Krasniqi in den Ring steigen wird. Bis dahin wird unter den Augen von Trainer-Vater Agim Krasniqi und des älteren Bruders Ardian intensiv trainiert. Tipps gibt es vom berühmten Onkel und Ex-Profi Luan Krasniqi.

„Mein kleiner Bruder kann ein großer Boxer werden. Er ist bissig, fleißig im Training und bringt alles mit. Mit 14 Jahren hat er noch genügend Zeit, um sich in Ruhe zu entwickeln. Man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber die Möglichkeiten sind für ihn auf alle Fälle da“, sagt Ardian Krasniqi. Vielleicht gibt es noch einmal einen Weltklasse-Boxer aus der Krasniqi-Familie.