Der täglich in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende im Anschluss an den regulären Linienverkehr verkehrende Anrufbus ist wegen Personalerkrankungen in Kalenderwoche 39 bis einschließlich 2. Oktober nur eingeschränkt buchbar. Es können daher 2. Oktober abends, nachts sowie am Wochenende nur Berufspendler befördert werden, wie die Pressestelle des Landkreis Rottweil mitteilt.