Andreas Schwarz (Grüne) beim Bürgerdialog in Rottweil

Einen Bürgerdialog mit dem Vorsitzenden der grünen Landtagsfraktion, Andreas Schwarz, gibt es in Rottweil. Am Donnerstag, 24. November kommt Andreas Schwarz in die Stadt. Er wird nach einigen Gesprächen unter anderem mit Firmen in der Region in einem Bürgerdialog ab 19 Uhr im Festsaal des alten Gymnasiums, Kapellenhof 6, Eingang von der Badgasse, Rede und Antwort stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu der öffentlichen Veranstaltung sind auch Gäste der Stadt Rottweil und des Landkreises eingeladen. Im Fokus stehen werden die Themen Mobilität und nachhaltige Stadtentwicklung.Angesprochen werden können aber auch andere Themen. Andreas Schwarz wolle auch auf auf die Integration der Flüchtlinge aus der Ukraine, die finanzielle Situation, die Energiekrise und weitere tagesaktuelle Themen wie das Klimaschutzgesetz eingehen. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.