Andre Keller und Carina Fritz sind Bezirksmeister

Ideales Wetter, spannende Spiele und gute Leistungen haben die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven in Rottweil und Trossingen geprägt. Bezirksmeister wurden Andre Keller vom TC Rottweil und die Trossingerin Carina Fritz.

Damit die Teilnehmer die Chance hatten, möglichst viele Punkte für ihre Leistungsklasse zu sammeln, wurde erstmals wieder eine C-Klasse und in jeder Klasse eine Nebenrunde gespielt.

Glanzstück war das 32er-Feld der A-Klasse der Herren mit einigen deutschen Ranglistenspielern. Dabei nutzten die Rottweiler Oberligaspieler ihren Heimvorteil aus und brachten drei ihrer Spieler ins Halbfinale. Zuerst erwischte es im Viertelfinale den topgesetzten Sebastian Bättger (Balingen), der in einem guten Match gegen den routinierten Nicolas Nitsche (Rottweil) mit zweimal 3:6 verlor. Ebenfalls sicher das Halbfinale erreichte Rottweils Spitzenspieler Andre Keller nach einem Zweisatzerfolg über Manuel Pick (Ebingen). Mit Stephan Pfau, der den jungen an vier gesetzten Spaichinger Hannes Winker (TC Schwenningen) nach zwei Durchgängen besiegte, erreichte ein weiterer Rottweiler das Halbfinale, wo er auf den an Zwei gesetzten Pascal Domnik (Ebingen) traf. Zwischen Pfau und Domnik entwickelte sich ein kampfbetontes und völlig ausgeglichenes Match, das schließlich im Match-Tiebreak entschieden werden musste. Hier war Pfau mit 14:12 der Glücklichere und zog ins Finale ein. Weitaus leichter in dieses Finale kam Andre Keller, denn sein Gegner, Nicolas Nitsche, wurde wegen unerlaubter Werbung disqualifiziert.

Das Finale zwischen den zwei Rottweiler Vereinskameraden brachte begeisterndes Tennis. Dabei glänzte Pfau mit tollen Aktionen, während Keller sein Grundlinientennis fast fehlerlos vortrug und Satz eins mit 6:3 für sich entschied. Auch im zweiten Satz dasselbe Bild: Pfau machte einige spektakuläre Punkte, musste seinem Kontrahenten aber nach 2:6 zum Titel gratulieren

Nur sechs Damen hatten für die A-Klasse gemeldet. Klare Favoritin war hier Carina Fritz, die für Hechingen in der Württembergliga spielt und mit einem deutlichen Halbfinalsieg gegen Stefanie Karsten (Bochingen) auch das Endspiel erreichte. Dort traf sie einigermaßen überraschend auf die 13-jährige Selina Steinich (TC Schwenningen), die mit zwei Siegen jeweils im Match-Tiebreak, zuerst gegen Tamara Welte (Spaichingen) und dann gegen Teresa Schittenhelm (Rottweil) das Finale erreichte. Dies begann mit deutlicher Überlegenheit der Favoritin, die den ersten Durchgang ohne Spielverlust beendete. Im zweiten Durchgang stellte sich Selina Steinich immer besser auf die schnellen Bälle ihrer Gegnerin ein, diese machte immer mehr Fehler und sah sich plötzlich mit 5:6 im Rückstand. Von da an machte Carina Fritz aber keinen Fehler mehr und gewann den Tiebreak mit 7:0.

Bei der B-Klasse der Herren waren die Jugendlichen fast unter sich. In der oberen Hälfte des Feldes bekämpften sich die 15- und 16-jährigen Yannick Weyhing (Hechingen) und David Romahn (Heuberg) über zwei Stunden lang, ehe der Heuberger den Match-Tiebreak für sich entscheiden konnte. Das andere Halbfinale ging an den einheimischen Phillip Mayer, der nur im ersten Durchgang Schwierigkeiten mit Fabian Krauss (Hechingen) hatte. Im Endspiel kam es somit zu einer Wiederholung des Halbfinales der Bezirksjugendmeisterschaften und diesmal gelang es tatsächlich dem Rottweiler, den Spieß umzudrehen und nach zweimal 6:3 den Titel zu holen.

Drei der Halbfinalistinnen der Damen B-Konkurrenz waren ebenfalls noch bei der Jugend startberechtigt und mit Julia Gergic (Balingen), die nach zwei Sätzen gegen Stephanie Kubaszak (Spaichingen) erfolgreich war, und Marcella Müller (Spaichingen), die Marleen Schöllhammer (Bochingen) wenig Chancen ließ, erreichten auch zwei Jugendliche das Endspiel. Dort scheiterte auch die zweite Spaichingerin nach guter Gegenwehr und zwei Durchgängen an Julia Gergic.

Erfreulich, dass sich bei den Herren C zwei junge Spieler aus kleineren Vereinen im Finale trafen. Robin Henselmann (Winterlingen) hatte im Halbfinale wenig Mühe mit Daniel Grunenberg (ESV Tuttlingen) und auch Oliver Wagner (Wellendingen) siegte deutlich gegen Dominik Gänsslen (Rottweil). Das Endspiel endete wieder erst im Match-Tiebreak, den der Wellendinger 10:2 für sich entscheiden konnte.

Heftig gekämpft wurde auch in den Nebenrunden. Bei den Herren A siegte Florian Steimle (Rottweil) vor Lin-David Lohmüller (Bisingen), bei den Herren B Wolfgang Schwarz (Rottweil) vor Thomas Klose (ESV Tuttlingen) und bei den Herren C Michael Malthaner (ESV Tuttlingen) vor Marius Schilling (RW Tuttlingen). Die Damen-A-Nebenrunde gewann Tamara Welte (Spaichingen) gegen Elke Fecker (Onstmettingen) und die Damen-B Lisa Hahn (Empfingen) vor Vanessa Herre (Frommern).

Krönender Abschluss war das Finale im Herren-Doppel. Die Rottweiler Stefan Pfau/Markus Jauch siegten gegen Kay und Daniel Huber-Winter 6:2 und 6:4.