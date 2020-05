André Ernst trifft mit seinem Song den Nerv der Zeit

Was macht die Corona-Krise mit uns? Wie verändert sie uns? Was bleibt am Ende? Diese Fragen beschäftigen viele. André Ernst hat seine Gedanken zu diesem Thema mit der Musik verbunden – entstanden ist sein erster eigener Song. Das Youtube-Video des Deißlingers dazu hat nun mehr als 2000 Aufrufe.

Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ganz minimalistisch gehalten sind: Zu sehen ist eine Couch, auf der der Musiker sitzt, zwei Gitarren im Hintergrund und viele Plakate mit markanten Stichworten aus dem Song. In anderen Szenen sieht man André Ernst in seinem kleinen Home-Studio an verschiedenen Instrumenten.

Für den Deißlinger ist dieses Video ein besonderer Meilenstein. Nach zehn Jahren mit Coverbands hat er zum ersten Mal eigene Musik veröffentlicht – und sein Song „Und am Ende...“ trifft den Nerv der Zeit. Er berührt die Zuhörer und regt zum Nachdenken an, denn Ernst gibt keine fertigen Antworten. „Es war mir wichtig, dass der Text nicht zu direkt, nicht zu definiert ist. Mir ging es um die Stimmung, um die Atmosphäre. Ich wollte die Menschen nicht einengen“, sagt der Musiker.

Mehr als 2000 Mal wurde das Video auf Youtube mittlerweile aufgerufen. Die Resonanz findet Ernst überwältigend. „Über private Chats und Facebook-Kommentare habe ich sehr viele positive und stärkende Reaktionen bekommen“, sagt er. Und: Auch alte Bekannte aus anderen Ländern haben sich das Video angeschaut.

„Es war immer mein großer Traum, irgendwann eigene Musik zu machen“, erinnert sich Ernst. Ideen und „Textfetzen“ für eigene Songs hat er seit Jahren gesammelt, aber „es war nie eine runde Sache“.

Wegen der besonderen Corona-Situation und der stillgelegten Osterferien hatte aber der Referendar, der an der Konrad-Witz-Schule in Rottweil Musik unterrichtet, auf einmal ganz viel Zeit. „Und es ist rausgesprudelt“, sagt Ernst. Das Mix-und-Mastering hat sein Freund Jan Lüftner aus Freiburg übernommen, das Video hat Johannes Aiple gedreht.

„Der Anlass für den Song waren die zwiespältigen Gefühle. Die viele Zeit tut total gut, obwohl die Umstände besorgniserregend sind. Es ist eine skurrile Situation“, schildert Ernst. Diese Widersprüchlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Lied.

Die intensive Auseinandersetzung mit Texten, Musik und Recording macht nun definitiv Lust auf mehr, versichert der Musiker. „Zwei weitere Stücke sind kurz vor der Vollendung und werden bald veröffentlicht“, kündigt er an. Der erste Song ist inzwischen auf anderen Kanälen und Streamingdiensten wie Spotify, AmazonMusic und iTunes zu finden.

Für ihn ist klar: Kreativität braucht viel Zeit. „Ich bleibe manchmal zehn, zwölf Stunden am Stück dran – mit Kaffeepausen natürlich“, sagt er schmunzelnd. Bei ihm entsteht zuerst die Musik und dann der Text dazu. „Es wächst Schritt für Schritt. Doch am Anfang steht immer die Gitarre.“

Seine Vision für die Zukunft ist ehrgeizig: Ernst will weitere Songs fertigmachen und ein Album herausbringen. „Ein absoluter Traum wäre es natürlich, eigene Musik irgendwann live zu spielen.“