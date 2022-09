Alte Dampf- und Diesellokomotiven erleben

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. (EFZ) veranstalten am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober, die „13. Rottweiler Dampftage“. Neben dem Blick hinter die Kulissen gibt es auch dieses Mal auf dem Vereinsgelände einen Souvenirverkauf und eine Fahrzeugschau mit diversen Dampf- und Diesellokomotiven. Die historische E-Lok 110 488 der Freizeitgruppe „Die Bügelfalte“ des Bahnsozialwerks (BSW) aus Villingen wird auch ausgestellt.

Selbstverständlich würden auch wieder die beliebten Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellokomotive gegen einen geringen Unkostenbeitrag angeboten, heißt es in der Ankündigung. Ein Dampf-Traktor im Maßstab 1:3 kann in Aktion bestaunt werden.

Das bewährte EFZ-Bewirtungsteam sorgt auch in diesem Jahr in der Lokhalle für eine Bewirtung. Neben frischen Grill- oder Currywürsten werden deftige Schweineschnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat angeboten. Für Freunde der schwäbischen Küche stehen Maultaschen oder Krautschupfnudeln auf der Speisekarte. Zum Kaffee und Tee kann man an der Kuchentheke zwischen verschiedenen Kuchen wählen.

Um zum Betriebsgelände der Eisenbahnfreunde Zollernbahn zu gelangen, ist an beiden Tagen ein kostenloser Pendelverkehr mittels einer historischen Zuggarnitur vom Bahnsteiggleis 1 des Bahnhofs Rottweil zum Betriebsgelände eingerichtet. Der freie Eintritt zur Veranstaltung ist jeweils von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr möglich.

An beiden Tagen werden auch drei Dampfzug-Pendelfahrten zwischen Rottweil und Oberndorf (Neckar) angeboten. Die Abfahrten von Rottweil nach Oberndorf sind jeweils um 12.25 Uhr, 14.25 Uhr und 16.25 Uhr, und in der Gegenrichtung wird in Oberndorf jeweils um 13.08 Uhr, 15.08 Uhr und 17.08 Uhr abgefahren. Die Abfahrtszeiten können sich noch verändern. Diese werden vor Veranstaltungsbeginn auf der Webseite der Eisenbahnfreunde veröffentlicht, oder an den Veranstaltungstagen an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

Für den Erwerb der Fahrkarten ist auf dem Festgelände ein örtlicher Verkauf eingerichtet. Außerdem gibt es die Karten bei den Schaffnern des Veranstalters am Abfahrtsbahnsteig oder auch noch während der Fahrt im Zug.