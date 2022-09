Alice in Rottweil - Talentwerkstatt bringt Kult-Musical auf die Bühne

„Alice im Wunderland“ als Musical - das bringt die Talentwerkstatt 43 in Kooperation mit der Musikschule Rottweil ab Freitag, 9. September, auf die Bühne des Festsaals der Gymnasien im Albertus-Magnus-Gymnasium Rottweil. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren das Musical von Shay Cohen Mathias Weibrich planmäßig in 19 Aufführungen bis zum 16. Oktober, heißt es in einer Mitteilung der Talentwerkstatt 43 e.V..

Ein Großteil der Protagonistinnen und Protagonisten widmet sich dem Stück in seiner Freizeit - auch die Bühnengestaltung und den Bau von Requisiten übernehmen die Künstlerinnen und Künstler selbst. Für die Präsentation sind Birgit Wagner-Ruh, Janina Ruh und Jochen Hermann zuständig, welche allesamt hauptberuflich im künstlerischen und musikalischen Bereich tätig sind, heißt es weiter.

Das Musical „Alice im Wunderland“ reiht sich neben früheren Bühnenproduktionen wie „Die Zauberflöte“ ein, die die Talentwerkstatt bereits aufführte. Karten gibt es im Vorverkauf auf der Webseite der Talentwerkstatt unter www.info@talentwerkstatt.de. Die Aufführungen finden jeweils freitags, samstags und sonntags statt.