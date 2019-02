Aktiven-Staffeltag in Mühlheim

Zum Ende des Infoabends des Fußballbezirks Schwarzwald hat der Bezirksspielleiter Matthias Harzer (Seedorf) noch einige Termine verkündet, die bis zur Sommerpause anstehen.

Am Mittwoch, 13. Februar, findet im Sportheim der SpVgg Aldingen (Beginn: 19 Uhr) der diesjährige Staffeltag der Senioren statt. Am 16. März wird die Hallen-Bezirksmeisterschaft für U40-Mannschaften in der Kreissporthalle in Sulgen ausgetragen. Am 27. März steht in Neustetten die Regionalkonferenz des württembergischen Fußballverbandes auf dem Programm. Am 22. Mai wird der Bezirk Schwarzwald die Spielstätten der diesjährigen Entscheidungs- und Relegationsspiele bekannt geben.

Der SV Tuningen richtet auf seinem Sportgelände am 30. Mai (Christi Himmelfahrt) die Bezirks-pokalendspiele der A-, B- und C-Junioren aus. Am 20. Juni steigen die Endspiele der Aktiven (Damen und Herren, Ort noch offen) im Bezirks-pokal. Am 12. Juli findet dann in der neuen Turn- und Festhalle in Rottweil-Göllsdorf der Staffeltag der Jugend statt, dem dann am 20. Juli der Staffeltag der Aktiven in Mühlheim/Donau folgt.