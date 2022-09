Akkordeonistin spielt bei Samstagskonzerten

Bei den Samstagskonzerten der Gesitigen Nothilfe Königsfeld tritt am Samstag, 24. September, um 16 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeinde die französische Akkordeonistin Fanny Vicens auf. Als Pianistin und Akkordeonistin verfolge sie eine einzigartige internationale Karriere, vom klassischen Klavierabend bis hin zu experimenteller Musik, die mikrotonales Akkordeon und Elektronik miteinander verbindet, heißt es in der Ankündigung. Sie tritt als Solistin und Kammermusikerin auf renommierten Bühnen in rund 20 Ländern auf.

Das kommende Konzert widmet sich exklusiv Bachs Goldberg-Variationen. Sie bilden den End- und Gipfelpunkt in der Tradition des Variierens einer Aria, so die Organisatoren. Ihre Spannweite zwischen Heiterkeit und Tiefsinn, zwischen kunstvoller Mehrstimmigkeit und sich freizügig auslebender Spielfreude entfalte sich über einer sich weitgehend gleichbleibenden Bassstimme. Betrachte man die Mehrstimmigkeit, so könne man das Werk durchaus auch als „Kunst des Kanons“ bezeichnen. Vicens hat ihre Interpretation der Goldberg-Variationen auch als CD aufgenommen.

Bereits bei der Verleihung des renommierten Iris-Marquardt-Preis 2009 hob die Trossinger Hochschulrektorin Elisabeth Gutjahr die tiefe und leidenschaftliche Beziehung der Künstlerin zur Musik hervor: „Der Traum vom Akkordeonklang wurde weitergegeben von der Urgroßmutter zu Großmutter und Enkelin, ein Traum, der nach Verwirklichung drängte, nach Klanggestaltung. Von Musik kann ein Zauber ausgehen, der dem eines Traumes in idealen Sinne durchaus vergleichbar ist. Und Fanny Vicens hatte diesen Traum, den sie auf wunderbare Weise mit uns teilt.“ Ihr Können als Pianistin konnte Vicense schon am 9. Februar 2013 als Solistin des 1. Klavierkonzerts von Schostakowitsch mit dem Pforzheimer Kammerorchester bei den Samstagskonzerten der Geistigen Nothilfe gezeigt.