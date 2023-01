Adventskonzert des Gymnasiums Gosheim-Wehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Dezember veranstaltete das Gymnasium Gosheim-Wehingen sein traditionelles Adventskonzert, dieses Mal in der Kirche in Wellendingen. Neben dem Unterstufenchor und dem Mittel- und Oberstufenchor traten auch Schülerinnen und Schüler solistisch auf. Lukas Kiltau aus der Klassenstufe 10 spielte zwei Stücke auf der Gitarre. Dabei ließ er seine Finger erstaunlich schnell über die Saiten flitzen. Helen Hamma aus der Klassenstufe 11 erzeugte am Klavier eine meditative Stimmung. Das Besondere an dem Klavierstück: Eine Folge von vier Harmonien wiederholt sich ständig, aber wird immer wieder neu umspielt und wird dabei immer virtuoser.

Marius Weiß aus der Klassenstufe 11 spielte auf der Trompete das bekannte „Ave Maria“ über einem Klavierstück von Johann Sebastian Bach. Die weichen Trompetentöne passten perfekt zur vorweihnachtlichen Stimmung. Abgerundet wurde das Weihnachtskonzert durch Lesungen von Schülerinnen der Klassenstufe 12. Die Geschichten, die die Schülerinnen vorlasen, sollten zum Nachdenken anregen, zum Beispiel die Geschichte eines Menschen, der sich eine bessere Welt wünscht und schließlich erkennt, dass er selbst den Anfang machen muss, indem er selbst einen Beitrag zu einer besseren Welt leistet.

Zur Begrüßung sprach der Schulleiter Michael Kasprzak. Er verlieh seiner Freude Ausdruck, dass nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder ein Weihnachtskonzert stattfinden konnte. Organisiert wurde das Weihnachtskonzert von den Lehrkräften der Fachschaft Musik: Marion Rösch, Sarah Rees und Albrecht Stroh. Nach dem Konzert luden Elternbeirat und SMV zum gemütlichen Beisammensein mit Glühwein, Punsch und Waffeln ein.