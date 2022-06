55. Auflage des traditionsreichen Rottweiler Musikfestival Sommersprossen startet bald

Das Rottweil Musikfestival Sommersprossen startet ab 1. Juli in seine 55. Konzertsaison. Gegen die herbe Coronazeit konnte sich das traditionsreiche Rottweil Musikfestival Sommersprossen erfolgreich behaupten. 2020 stemmten Intendanz und Rottweiler Kulturamt nach der Absage des Festivals kurzfristig zwei „Sommersprössle“-Konzerte. 2021 konnte – anders als bei vielen Festivals in der Region – sogar die komplette Konzertreihe stattfinden, wenn auch noch mit viel Abstand und Maskenpflicht. Deswegen wurden die Sommersprossen auch weitgehend in die luftige Anlage der Kunststiftung Erich Hauser auf die Rottweiler Saline verlegt. Und da werden die Sommersprossen auch 2022 ausnahmslos bleiben. „Die Hauserstiftung mit ihrem außergewöhnlichen Ambiente hat sich nicht nur in Coronazeiten bewährt. Unser Publikum ist aber auch für viel Luft und Raum dankbar. Und die Musiker sind mit der Akustik höchst zufrieden“, kommentiert Rottweils Kulturamtsleiter Marco Schaffert.

Und so kann es denn am 1. Juli erneut losgehen. Insgesamt sieben Konzerte sollen in diesem Jahr stattfinden. Ohne Coronaeinschränkungen wird das Rottweiler Musikfestival zum Live-Erlebnis. Die Sommersprossen laden ein, Musik wieder authentisch und in nächster Nähe zu erleben. Dabei legt Intendant Florian Donderer mehr Gewicht auf weibliche Akzente in seinem Konzertprogramm. Zudem werden auch aktuelle Bezüge, wie der Krieg in der Ukraine, Teil des Festivals werden, denn die Sopranistin Christina Daletska (Konzert Nr. 5) ist nicht nur offizielle Amnesty International Botschafterin, sondern auch in der Ukraine geboren. Der Komponist Christian Diemer (Konzert Nr. 1) lebt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und mit David Orlowsky an der Klarinette und David Bergmüller an der Laute stoßen zwei „special guests“ zur Festivalfamilie der Musiker.

Am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr blicken die Sommersprossen auf die mehr als hundertjährige Geschichte der Donaueschinger Musiktage und ihre außergewöhnlichen Komponisten. Das Konzert ist mit „Die Rottweiler – 100 Jahre Donaueschingen“ betitelt. Die Donaueschinger werden jungen zeitgenössischen Komponisten gegenübergestellt, die allesamt aus Rottweil stammen.

Am Samstag, 2. Juli um 20 Uhr treffen bei „Alter Ego“ die beiden Gefährten David Orlowsky (Klarinette) und David Bergmüller (Laute) aus verschiedensten Musikstilen und Traditionen aufeinander.

Am Montag, 4. Juli, findet bereits um 19 Uhr unter dem Titel „Synergie“ ein Abend mit dem typischen Festival-Repertoire aus dem persönlichen Umfeld des Intendanten Florian Donderer statt.

„Lieber Joachim“, das vierte Konzert der Sommersprossen dreht sich am Dienstag, 5. Juli, um 20 Uhr ganz um die überaus produktive Freundschaft des Geiger Joseph Joachim, Clara und Robert Schumann sowie Johannes Brahms. Es beginnt allerdings mit der großartigen Ciaccona aus der Partita Nr. 2 d-Moll von Johann Sebastian Bach in der Bearbeitung mit Klavierbegleitung von Robert Schumann, die über die Jahrhunderte hinweg Maßstäbe setzte.

Sehnsucht durchdringt den Konzertabend „An die ferne Geliebte …“ am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr – Sehnsucht nach Geliebten, Verlorenem, Entschwundenen, nach einer gerechteren Welt. Neben Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie d-Moll KV 397 für Klavier und Ludwig van Beethovens „An die ferne Geliebte“ für Gesang und Klavier stehen Werke von Ernest Amédée Chausson, Guillaume Lekeu, Paul Dukas und César Franck auf dem Programm.

Ein Abend ausschließlich mit Fagott bietet „Fagotto totale!“ am Samstag, 9. Juli, bereits um 19 Uhr. Es wird ein Konzertabend, dem es um das reine und schiere Vergnügen geht. Dag Jensen, Theo Plath, Elias Schneider, Relja Kalapis und Rie Koyama (alle Fagott) bieten einen absoluten Gute-Laune-Trip durch die Musik der Jahrhunderte und mit bis zu fünf Fagotten. Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre des „Hochzeit des Figaro“, Giachino Rossinis Arien aus dem „Barbiere di Siviglia“ oder Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ in Bearbeitung für Fagotte stehen unter anderem auf dem Programm.

Der letzte Festivalabend am Sonntag, den 10. Juli, ebenfalls bereits um 19 Uhr, greift das Horn-Solo „es nimmt mich wunder…“ der in Bukarest geborenen und in Deutschland lebenden Komponistin Violeta Dinescu auf. Das Konzert beginnt zunächst mit dem leichtfüßigen Flötenquartett D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf je nach Konzert zwischen 18 und 29 Euro (Abendkasse zwischen 20 und 32 Euro). Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten 50 Prozent Ermäßigung, der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist frei, es wird jedoch ein Ticket benötigt. Es existiert ein Festivalpass: alle 7 Konzerte für 150 Euro. Karten sind bei der Tourist-Information Rottweil telefonisch unter 0741 / 49 42 80 und den üblichen Vorverkaufsstellen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Konzertort ist jeweils die Kunststiftung Erich Hauser in der Werkstatt in Rottweil. Alle Infos gibt es auch unter www.sommersprossen-rottweil.de.