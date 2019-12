38 Modultische fangen die Sonnenenergie ein

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlange im Deißlinger Gewann Stockäcker soll ihren Teil zur Energiewende beitragen. Bereits im Oktober wurde über dieses Thema im Deißlinger Gemeinderat beraten.

Die Errichtung, der Betrieb und die Vergütung von solchen PV-Anlagen werden durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) geregelt. Im Deißlinger Gemeinderat wurde in jüngster Sitzung nun der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Die Firma Green City wird das Projekt begleiten und in die Wege leiten.

Dazu waren von der Münchner Firma Sonja Rajsp und Dirk Woldrich in die Sitzung des Gemeinderates gekommen. Das Gebiet für die geplante Anlage umfasst 10 000 Quadratmeter und ist direkt an der A 81 im 40 bis 110 Meter breiten Randstreifen gelegen. Das Grundstück, so Bürgermeister Ralf Ulbrich, sei in Privatbesitz. Vorläufig soll die Anlage rund 750 kWp Leistung schaffen. Voraussichtlich werden 38 Modultische erforderlich sein.

Als Landwirt tue ihm der Flächenverbrauch für die Anlage weh, meinte Peter Emminger (DUL), und Timo Hirt (CDU) kamen die 110 Meter Abstand zur Autobahn recht groß vor. Dieser sei aber, sagte Bürgermeister Ralf Ulbrich, so vorgeschrieben. Hubert Holl (DUL) wollte wissen, ob die Anlage umzäunt werde. Dazu erwiderte Dirk Woldrich von Green City, dass dies so geplant sei.

Vor der Beschlussfassung beantragte Dietmar Kargoll (CDU) eine namentliche Abstimmung. Diese ergab eine Mehrheit für den Aufstellungsbeschluss. Carola Röhrle (DUL) und Georg Röhrle (SPD) stimmten mit Nein.

Gleich zwei Punkte wurden im Anschluss von der Tagesordnung genommen. Diese waren auf Antrag von Carola Röhrle aufgenommen worden. Zum einen war dies die „Solare Nutzungspflicht auf Gewerbegebäuden“ und zum anderen ein „Gemeinde-Programm zur Förderung von privaten Photovoltaikanlagen“. Nun bat Carola Röhrle selbst um Absetzung der beiden Punkte. Die Begründung: „Die beiden Maßnahmen sind zwar gut, es hat sich aber in unserer Fraktionssitzung herausgestellt, dass es mittlerweile noch bessere und nachhaltigere Maßnahmen gibt, die wir sogar mit großer Mehrheit befürworten können. So zum Beispiel Förderungen für Blockheizkraftwerke in Verbindung mit Photovoltaik. Wir sind daher der Meinung, dass wir gemeinsam als Gemeinderat Lösungen und Wege suchen müssen, um beim Thema Klimaschutz vorwärts zu kommen. Daher haben wir als DUL heute den Antrag gestellt, über das Thema Klimaschutzkonzept in einer separaten Gemeinderatssitzung zu diskutieren und dies weiter zu entwickeln.“ Die Gemeinderätin zeigte sich überzeugt, dass „dies der bessere Weg ist“. Die Mehrheit des Rats folgte der Bittte Röhrles.

Für das neue Schulzentrum wurde ein weiteres Gewerk vergeben. Die Aufzugsanlage wird die Firma ThyssenKrupp Aufzüge GmbH einbauen. Die Kosten liegen bei 40 321 Euro und sind damit rund 1000 Euro günstiger als geplant. Zurzeit wird beim Schulzentrum die Bodenplatte betoniert. Die Baustelle ist wieder voll im Zeitplan.