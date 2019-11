33. Jazzfestival Rottweil - Die ersten Acts stehen fest

Die ersten drei Veranstaltungen des 33. Jazzfest Rottweil 2020 stehen fest: Der Sänger Thomas Quasthoff, der Flamenco-Weltstar Tomatito und der Entertainer Helge Schneider. Die 33. Auflage des internationalen Festivals wird am 30. April 2020 mit der Musiknacht Jazz in Town starten. Bis zum 23. Mai sind zirka weitere sieben Veranstaltungen in Planung.

Der Sänger Thomas Quasthoff ist das beste Beispiel dafür, dass man sich auch später im Leben neu erfinden kann. Aus dem gefeierten klassischen Lied- und Opernsänger wurde ein gefragter Jazzer. Nach Rottweil kommt der ausgebildete Bassbariton am 9. Mai mit seinem aktuellen Quartett: Simon Oslender am Piano; Dieter Ilg am Kontrabass und Wolfgang Haffner am Schlagzeug.

Der spanische Star-Gitarrist Tomatito präsentiert am 14. Mai mit seinem Ensemble sein aktuelles, Latin Grammy prämiertes Live-Programm in der Alten Stallhalle. Exklusiv und inklusive Flamenco Tanz. Tomatito stammt aus einer Dynastie von Flamenco-Gitarristen. Früh kam es zur Zusammenarbeit mit Paco de Lucía und heute gilt Tomatito selbst als einer der begnadetsten Gitarristen unserer Zeit.

Er ist der Inbegriff des Flamenco Nuevo. Weltweit erntet er dafür Anerkennung, in den großen Konzerthäusern wie der Carnegie Hall oder der Royal Albert Hall bis hin zu den renommierten Festivals wie Montreux oder North Sea Jazz. Tomatito ist seit über 30 Jahren nicht nur als Solokünstler und Ensemblemusiker, sondern auch als Komponist von Filmmusik erfolgreich.

Helge Schneider dreht im jahr 2020 so richtig auf und kommt am 20. Mai nach langem wieder mal nach Rottweil, erstmals zum Jazzfest. Mit im Gepäck hat der ausgebildete (Jazz-)Pianist, Sänger und Komiker sein aktuelles Show-Programm mit dem Titel „Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers“.