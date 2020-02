200 Betriebe in Schwarzwald-Baar-Heuberg melden Kurzarbeit an

Die Arbeitslosenquote ist im Februar stabil geblieben. Ein anderer Wert ist jedoch deutlich gestiegen: die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben. Das teilt die Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung mit.

Es sei ein Zeichen für den strukturellen Wandel in der Region, heißt es in der Mitteilung. Mehr als 200 Unternehmen haben für gut 5000 Beschäftigte konjunkturelle oder strukturelle Kurzarbeit beantragt. Im Februar des Vorjahres seien es noch 2475 Kurzarbeiter gewesen, knapp halb so viele wie aktuell. „Wir werben derzeit offensiv in den Betrieben dafür, die Zeit der Kurzarbeit für die Qualifizierung der Beschäftigten in den Betrieben zu nutzen“, sagt Sylvia Scholz, die Chefin der regionalen Agentur für Arbeit.

Auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg blieb der saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit aus. Im Saldo stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 25 auf 9130 Personen. Der Agenturbezirk liegt damit bei der unveränderten Arbeitslosenquote von aktuell 3,2 Prozent weiterhin unter dem Landesschnitt von jetzt 3,5 Prozent.

Im Landkreis Tuttlingen wurden im Februar 2525 Arbeitslose gezählt, 45 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,1 Prozent. Im Kreis Rottweil stieg die Quote um ein Zehntel auf 2,8 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag sie unverändert 3,6 Prozent.

3560 Arbeitslose bezogen im Februar 2020 Grundsicherung, 35 mehr als im Januar.