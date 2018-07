120 Jahre Vinzenz von Paul Hospital Rottweil-Rottenmünster

Mehr als 3000 Gäste sind zum Tag der offenen Tür des Vinzenz von Paul Hospitals in Rottweil gekommen. Sie nutzten laut einer Pressemitteilung die Gelegenheit, die einzelnen Abteilungen und therapeutischen Bereiche der psychiatrischen und neurologischen Klinik hautnah zu erleben.

Anlass war das 120-jährige Bestehen der von den Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal gegründeten und getragenen Einrichtung. Reges Treiben herrschte bereits in den Vormittagsstunden kurz nach dem Festgottesdienst in der großzügig angelegten Parkanlage und den einzelnen Gebäuden. Die Besucher interessierten sich für die angebotenen Vorträge über Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten. Besichtigungen und Führungen bereicherten das Programm des Tages ebenso wie Hüpfburg, Spiele und Vorführungen oder eine Rundfahrt durch den großen Park mit dem „Rottenmünster-Zügle“.

Geschäftsführer Thomas Brobeil zeigte sich erfreut und zufrieden über die rege Teilnahme der Bevölkerung am Tag der offenen Tür. Auch in der Hoffnung, dass dieser interessante und erlebnisreiche Tag einmal mehr dazu beiträgt, Schwellenängste der Menschen gegenüber der Psychiatrie abbauen zu helfen. Dabei ist – und davon konnten sich die zahlreichen Besucher überzeugen – das Vinzenz von Paul Hospital Rottenmünster mit seinen neurologischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Abteilungen ein Krankenhaus wie jedes andere auch. Vielleicht sogar schöner als manch anderes, denn vor allem bei der Behandlung psychischer Erkrankungen ist das Milieu, in dem die Patienten gesunden sollen, besonders wichtig.

Stationen und Klinikanlage sind so gestaltet, dass sich hier ein Patient oder Bewohner im wahrsten Sinne des Wortes wohlfühlen kann. Es gibt modernste diagnostische und therapeutische Angebote, die beim Tag der offenen Tür genauso besichtigt werden konnten, wie der mit einer Glaskuppel überspannte Innenhof des Zentrums für Altersmedizin, der den Patienten als geschützter Bereich zur Verfügung steht.

Neben der Fülle an Informationen und Aktionen war auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Die Stimmung war großartig, wozu sicher auch die musikalische Untermalung durch die Deißlinger „Intakt Allstyle Band“ beitrug.

Auch ein heftiger Regenschauer am Nachmittag konnte die zahlreichen Besucher nicht vertreiben. Sie erlebten gar hautnah einen echten Notfalleinsatz mit, als ein Hubschrauber zur Notfallversorgung auf dem Klinikgelände landete.