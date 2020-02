Übergriffe gegen Schiedsrichter nehmen zu

Schiedsrichter-Obmann Nenad Popovic (Trossingen) hat beim Infoabend des Fußballbezirks Schwarzwald in Wellendingen aufgezeigt, dass das Thema Gewalt in einzelnen Fällen auch den Bezirk Schwarzwald erreicht hat.

„Bis vor einigen Jahren war dies in unserem Bezirk noch kein Thema. Aber in letzter Zeit häufen sich auch bei uns verbale und körperliche Entgleisungen gegenüber Schiedsrichtern. Dies gipfelte darin, dass ein junger Schiedsrichter bei uns nach einem Vorfall gegen ihn fortan nicht mehr als Schiedsrichter aktiv sein wird. So haben wir ein hoffnungsvolles Schiedsrichtertalent verloren“, stellte Popovic fest. Und diese Gewalttaten gibt es nicht nur im aktiven Bereich, sondern auch im Jugendspielbetrieb, wo gerade auch Trainer oder Betreuer, wie auch Eltern gegenüber Schiedsrichtern verbal und körperlich ausfällig werden. „Gerade im Jugendspielbetrieb gibt es viele junge Schiedsrichter, die nach solchen Attacken schnell die Lust am Pfeifen verlieren“, stellte der Schiedsrichter-Obmann fest.

Obwohl gerade im Kreis Tuttlingen ein Schiedsrichter-Neulingskurs mit 14 Jungschiedsrichtern erfolgreich absolviert wurde und im März auch ein Neulingskurs im Kreis Rottweil ansteht, appellierte Popovic an die anwesenden Vereinsvertreter, auf Eltern und Betreuer ihrer Vereine einzuwirken. „Es kann nicht sein, dass wir durch Gewalttaten auf dem Sportplatz Schiedsrichter verlieren.“

So wurden zuletzt auch Handlungsfelder den Schiedsrichtern an die Hand gegeben, wo sie, bereits im Ansatz, wenn es um Reklamieren, höhnische und respektlose Gesten gegenüber Gegenspielern und Schiedsrichtern kommt, wie auch bei Rudelbildung schneller die gelbe Karte zeigen sollen, um solche „Entgleisungen“ schon im Keime ersticken zu können. „Wichtig ist aber in erster Linie, dass wir alle auf und neben dem Sportplatz respektvoller miteinander umgehen“, betonte Popovic.