Bei einem Dachstuhlbrand in der Bulzinger Straße in Rietheim am Mittwochvormittag ist eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, handelt es sich bei den Verletzten um zwei Dachdecker, die auf dem Dach eines leerstehenden Hauses gearbeitet haben.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, stand das Gebäude bereits voll in Flammen. Die Feuerwehren Rietheim-Weilheim, Tuttlingen und Spaichingen rückten mit rund 60 Kräften zur Brandbekämpfung an. Mit mehreren Drehleitern löschten die Einsatzkräfte mehr als zwei Stunden lang den in Brand stehenden Dachstuhl. „Wir haben den Brand rasch unter Kontrolle gebracht“, sagte Kreisbrandmeister Andreas Narr. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf die Nebengebäude übergreift.

Brandursache ist noch unklar

Eine auf dem Hausdach befestigte Oberleitung fiel durch das Feuer auf den Boden. Mitarbeiter des Netzbetreibers kappten vor Ort die Leitung. Eine Gefahr durch den Leitungsstrom bestand laut der Feuerwehr nicht.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Ein Helikopter ist im Einsatz.