Zahl der Gemeinderäte in Rietheim-Weilheim bleibt gleich

Der Gemeinderat Rietheim-Weilheim wird weiterhin aus zwölf Mitgliedern bestehen. Die Regelung, dass fünf Personen aus Weilheim und sieben aus Rietheim stammen müssen, hat der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend mit Blick auf die Kommunalwahl am 26. Mai in der Sitzung am Mittwochabend abgeschafft.

Diese sogenannte unechte Teilortswahl hat ihren Ursprung in der Gemeindereform. Als die beiden Ortsteile am 1. Januar 1975 zu einer Gemeinde zusammengeschlossen wurden, wurde vereinbart, dass der Gemeinderat aus sieben Räten aus Rietheim und fünf aus Weilheim besteht.

„Unecht“ deshalb, weil die Kandidaten auf den Wahlvorschlägen nach Wohnbezirk aufgeführt wurden, aber von jedem Wahlberechtigten gewählt werden konnten. Hintergedanke dieser Regelung war, dass sich die Gemeindeteile integrieren. Wegen der Abschaffung der Regelung ergibt sich eine Neuerung: Für Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern und ohne unechte Teilortswahl dürfen künftig doppelt so viele Bewerber benannt werden wie Räte zu wählen sind. Bisher ist es so, dass in den Wahlvorschlägen für die Gemeinderatswahl nur so viele Bewerber benannt werden können wie Räte zu wählen sind.

Bei der Europa- und Kommunalwahl wird es zwei Wahlbezirke geben, nämlich das Rathaus in Rietheim und das Foyer der Jahnhalle in Weilheim. Das Alte Schulhaus in Weilheim kann nicht genutzt werden, da es für die Kindergartenkinder, die als Übergangslösung dort einziehen, umgebaut werden muss. Außerdem bildete der Gemeinderat einen Gemeindewahlausschuss. Die Stimme abgegeben werden kann bei beiden Wahlen von 8 bis 18 Uhr.

Bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 6. Februar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses wird erklärt, welche Tätigkeiten ein Gemeinderat hat und wie das Verfahren für die Aufstellung von Bewerbern funktioniert.