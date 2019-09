Mit Alexander Job hat die HSG Rietheim-Weilheim für die neue Saison einen prominenten neuen Trainer verpflichten können. Der ehemalige Bundesligaspieler war auch schon bei höherklassigen Vereinen als Trainer tätig und steht seit Sommer als neuer HSG-Coach fest. Martin Bauer, der für einen Teil der abgelaufenen Spielzeit interimsweise nach der Trennung von Dirk Salmen übernommen hatte, wird auf eigenen Wunsch Co-Trainer.

Doch auch im Spielerkader hat sich beim Landesligisten einiges getan. Mit Kapitän Thomas Aicher, Robin Hermle und Florian Buschle werden gleich drei Spieler kürzer treten, Florian Wenzler wechselt zu Aufsteiger HSG Baar, und Stefan Hörcher ist beruflich im Ausland tätig.

Gleichzeitig konnte man sich mit Noah Faude, Niklas Horakh, Johannes Schubert und Niklas Vorwalder hauptsächlich aus den eigenen Reihen verstärken. Vorwalder besitzt auch das Doppelspielrecht bei der A-Jugend des TV Spaichingen. Yoann Mattes stößt vom TSV Balgheim zum Kader dazu.

Gunter Haffa, sportlicher Leiter der HSG Rietheim-Weilheim: „Das ist eine Chance für die jungen Spieler. Die neue Philosophie macht einen Riesen-Spaß und wir sind sehr zufrieden, aber es braucht natürlich noch Zeit, bis alles greift.“

Till Oeschger, Marius Marquardt und Martin Steinseufzer seien nach ihren Verletzungspausen zurück im Training und „fast wie Neuzugänge“, so Haffa. Neu-Trainer Job fühlte sich im Verein direkt sehr gut aufgenommen, wie er selbst sagt und spricht von einer „leistungswilligen Mannschaft“ und einem passenden Umfeld. „Die vielen neuen Dinge brauchen noch Zeit. Dass urlaubs-, krankheits- oder verletzungsbedingt Spieler fehlen, das gehört dazu. Aber die Mannschaft zieht immer mit“, sagt der neue Coach über die vergangenen Wochen Vorbereitungszeit, in welcher man auch wieder ein Trainingslager absolvierte.

Entschieden hat man sich in der Defensive für eine 6:0-Abwehr. Job: „Die Mannschaf ist sich bewusst, dass das ihre Stärke ist“. Im Angriff sieht der Trainer noch Probleme. Positiv sei, dass die Verantwortung in dieser Saison auf mehrere Schultern verteilt sei. Primär will man so früh wie möglich den Klassenverbleib sichern. Die junge Mannschaft soll sich während der Saison steigern können, „individuell und als Mannschaft“.

Haffa und Job erwarten eine interessante Landesliga, gespickt mit mehreren Derbys und dem höherklassig erfahrenen Absteiger TSV Altensteig, bei dem man am Samstag zum Ligaauftakt antreten wird. Im Verbandspokal unterlag man dem Württembergligisten VfL Waiblingen klar (15:33).

Den TSV sieht Alexander Job neben dem VfL Pfullingen II ganz vorne mit dabei, aber auch eine Überraschungsmannschaft sei möglich. Optimistisch geht die HSG also in die neue Runde: „Vor allem die Einstellung passt und die Mannschaft ist bereit, alles einzubringen. Wir haben viele junge Spieler mit Potenzial“, so Job.