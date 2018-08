Weilheimer Bierkistenrennen: B 14 wird zur Rennstrecke

Das Weilheimer Bierkistenrennen findet am Sonntag, 2. September, statt. Dafür muss die Bundesstraße gesperrt werden. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal ein separates E-Bierkistenrennen.

Organisator Werner Häring berichtet, dass nun die offizielle Erlaubnis des Landratsamts vorliegt, die Straße am Sonntag, 2. September, von 8.30 bis 18.30 Uhr zu sperren. Die Umleitung führt in dieser Zeit über die Eisenbahnstraße und Kirchstraße durch Weilheim.

Parkplätze stehen bei der Firma Metu in der Seitinger Straße und der Firma Integra im Gewerbegebiet „Langes Gewand“ zur Verfügung (siehe Grafik). „Während der Dauer der Sperrung wird die Abteilung Weilheim der Freiwilligen Feuerwehr den Bahnübergang mit zwei Mann sichern, damit der Bahnverkehr durch den Autoverkehr nicht beeinträchtigt wird“, sagt Häring.

Separates Rennen für E-Bierkisten

Stand heute gehen 23 Rennfahrer an den Start, darunter fünf, die elektrisch angetriebene Bierkasten fahren. Das könne sich aber noch schnell ändern, weiß Häring. Beim Probelauf kurz vor dem Start könnte etwas kaputt gehen, sodass der Fahrer nicht starten könne.

Andersherum könne man sich noch anmelden. Dass dieses Mal eine eigene Gruppe mit E-Bierkisten an den Start geht, ist etwas Besonderes. Der Organisator berichtet, dass in den vergangenen Jahren immer vereinzelt E-Bierkasten dabei gewesen seien.

Immer wieder seien Anfragen gekommen, deshalb habe man sich entschieden, ein separates Rennen durchzuführen. Nach welchem Modus gefahren wird, steht laut Häring noch nicht ganz fest. Das Weilheimer Bierkistenrennen findet mittlerweile zum fünften Mal statt.

Erster Wettbewerb im Jahr 2010

Das erste Rennen wurde in der Schillerstraße gefahren. „Das war sehr eng. Die Zuschauer standen in den Höfen und Vorgärten der Anwohner“, erinnert sich Häring. Im Jahr 2016 zogen die Teilnehmer dann auf die B 14 um. Die Idee, solch ein Rennen ins Leben zu rufen, sei durch Zufall in einer Stammtischlaune entstanden, berichtet Häring. Kurze Zeit später fuhren er und einige Kameraden nach Kaufbeuren zu einem Bierkistenrennen. „Wir waren von der Rennatmosphäre begeistert“, bilanzierte Häring.

Im Winter 2009/2010 stellte die Gruppe einen Prototyp der fahrenden Bierkiste her, bei der Fasnet machten sie Werbung. Beim ersten Rennen im Jahr 2010 nahmen 15 Fahrer teil. Mittlerweile steigt die Zahl stetig. Dieses Rennspektakel ist ein Programmpunkt des Weilheimer Brauereifests, das bereits am Samstagabend, 1. September, um 18 Uhr beginnt. Der Fassanstich ist um 19.30 Uhr.