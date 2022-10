Vereinsausflug des Turnerbunds Weilheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vorletzten Septemberwochenende zog es 54 TBler zum Vereinsausflug nach Sinsheim, Heidelberg, Mannheim und Ettlingen. Traditionell traf sich die Gruppe um Andreas Hipp morgens in Weilheim an der Jahnhalle. Wir fuhren mit einem Bus sowie einem kleinen Bus, den uns das Autohaus Ladurner dankenswerter Weise zur Verfügung stellte. Die Teilnehmer zwischen 1 und 84 Jahren waren alle pünktlich und man startete in Richtung der Raststätte Wunnenstein. Hier legten wir eine Frühstückspause ein. Es gab Hefezopf der Bäckerei Haffa sowie Brezeln und Kaffee und Sekt. Das Wetter spielte mit und man konnte das Frühstück genießen.

Weiter ging es dann ins Technik Museum Sinsheim. Hier war allerhand zu erkunden. Die riesigen Flugzeuge sowie die Technikgeschichte der Autos, Flugzeuge, Motorräder und Dieselloks waren imposant und auch die Jüngsten kamen in der Kinderecke oder den Flugzeugen auf ihre Kosten. Weiter führte uns die Reise nach Heidelberg. Hier erwartete die Teilnehmer das schmucke Städtchen mit dem Heidelberger Herbst, einem Weinfest in der Innenstadt.

Nach einer kurzen Anfahrt bezog die Gruppe dann Unterkunft in Mannheim. Am Abend genossen alle das Abendessen und der Tag fand in der Hotelbar seinen Ausklang.

Nach einem reichhaltigen Frühstücksbüffet machte sich die TB-Familie auf in den Luisenpark Mannheim. Hier war ein über 150 Jahre gewachsener Park mit allerlei botanischen Besonderheiten zu erkunden. Auf die im nächsten Jahr stattfindende Bundesgartenschau im Luisenpark darf man gespannt sein.

Im Anschluss daran führte uns der Weg nach Ettlingen, das Tor zum Albtal. Mitten durchs Herz der Stadt fließt das idyllische Flüsschen Alb. Eine Stadt mit Tradition, Stil und einem schmucken Schloss.

Mit der Busfahrt nach Weilheim ins Vereinslokal Krone ging der zweitägige Ausflugs zu Ende.