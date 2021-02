Unternehmer und Mäzen: Ewald Marquardt ist Ehrenbürger von Rietheim-Weilheim

Die Gemeinde Rietheim-Weilheim hat den Unternehmer und Mäzen Ewald Marquardt zum Ehrenbürger ernannt. Das hat Bürgermeister Jochen Arno im Gemeinderat bekannt gegeben. Marquardt hat die Urkunde mit der Ernennung zu seinem 90. Geburtstag am 31. Januar im privaten Rahmen erhalten. Marquardt ist der Seniorchef der Firma Marquardt; zudem hat er die Private Stiftung Ewald Marquardt für Wissenschaft, Kunst und Kultur gegründet. Zudem soll eine Straße nahe dem Stiftungssitz nach Ewald Marquardt benannt werden. Mit dem Unternehmer, Tüftler und Mäzen ehrt die Gemeinde einen Mitbürger, der sich in vielfältiger Weise um das Gemeinwesen verdient gemacht hat. Stand er zunächst vor allem für das Unternehmen, das er groß machte, so standen später kulturelle Themen und die Förderung örtlicher Vereine und anderer Vorhaben im Mittelpunkt seines Lebens. Seine Stiftung vergibt Stipendien, fördert Kunstprojekte und verleiht alle zwei Jahre einen Zukunftspreis auf dem Gebiet der elektrischen Schalt-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Privat lebt der neue Ehrenbürger mit seiner Frau, der Künstlerin Margarete Marquardt, zurückgezogen in der Schweiz. Marquardt ist der einzige lebende Ehrenbürger der Doppelgemeinde. Sein Bruder Jakob Marquardt war der bis dahin letzte Ehrenbürger; er verstarb 2007. Auch seine Mutter Anna Marquardt (1886-1988) war für ihre sozialen Verdienste zur Ehrenbürgerin ernannt worden.