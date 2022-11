Unplugged Konzert mit Popmusik in Rietheim

Der Gesangverein Eintracht Rietheim lädt am Samstag, 21. Januar 2023, zu einem Konzert mit Dirk Werner und Achim Raad (Foto: Gesangverein Eintracht Rietheim) in die evangelischen Kirche in Rietheim ein. Das Publikum darf sich auf ein unplugged Konzert mit Popmusik aus vielen Jahrzehnten freuen. Dirk Werner ist in Rietheim kein Unbekannter. Er hat zusammen mit dem Gesangverein schon zwei sehr erfolgreiche Workshops abgehalten und war früher Dirigent des Jugendchors. Mit seinem Musikerkollegen wird er fein ziselierte Popmusik auf ihre ganz eigene Art präsentieren. Musikalisch und melancholisch: Tom Waits und Justin Biber, Pop und Folk, Rock und Rap, Harry Belafonte und Depeche Mode. Karten gibz es ab sofort in der Bäckerei Haffa in Rietheim und auf dem Weihnachtsmarkt am Gesangvereinstand. Im Vorverkauf kosten sie zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro.