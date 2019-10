Mit haufenweise Ehrungen und einem bunten Bühnenprogramm hat der Turnerbund (TB) Weilheim sein 110-jähriges Bestehen am Samstag in der Jahnhalle zelebriert.

Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung vom Vorsitzenden des TB Weilheim Achim Grüner zu einem Jubiläum, das in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen wird. Denn: Rekordverdächtig viele Ehrungen von vier Verbänden warteten auf die Mitglieder.

Ins „Unermessliche“ würden laut Achim Grüner die ehrenamtlichen Leistungen gehen, die die TB-Anhänger in 110 Jahren geleistet hätten. Der Vorsitzende erinnerte nicht nur an den Handball-Zusammenschluss des TSV Rietheim mit dem TB zur Handballspielgemeinschaft Rietheim-Weilheim, sondern drehte die Zeit noch weiter zurück. Nach der Gründung 1909 sei die Fahnenweihe 1913 ein „sehr wichtiges Datum“ für den Verein, findet er. Die Originalfahne sei mehrmals restauriert worden und hing am Samstag als Symbol über der Bühne. Die Fahne sei heute noch bei Turnfesten und vielen weiteren Anlässen regelmäßig im Einsatz.

Nachdem Achim Grüner auf viele historische Ereignisse blickte, die den Verein bis heute prägen, wie die Grundsteinlegung des Turnerheims 1964, kam er auch auf die Zukunft des Gebäudes zu sprechen. Der Verein wolle die Heizung im Turnerheim sowie eine Überdachung der Terrasse in Angriff nehmen.

Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno bezeichnete in seinen Grußworten das 110-jährige Bestehen als „stattliches Jubiläum“. Der Turnerbund sei der „absolute Mittelpunkt des sportlichen Lebens“ im Ortsteil Weilheim. Er blickte mit Stolz auf die Entwicklung und die sportlichen Erfolge. Genauso sprach er seine Dankbarkeit allen Verantwortlichen aus, die den Turnerbund zu dem geformt haben, was er heute ist. Arno betonte beim Blick in die Zukunft, dass der Bau einer wettkampfgerechten Sporthalle kurz bevorstehe. Er hoffe auf den Spatenstich im Februar nächsten Jahres, sodass im Mai 2021 eine „rauschende Einweihungsfeier“ stattfinden könne. Er wünschte dem Verein weiterhin alles Gute. Diesen Worten schloss sich Martin Marquardt an, der stellvertretend für alle Vereine der Doppelgemeinde gratulierte.

Die Sportkreisvorsitzende Margarethe Lehmann fand, dass ein Verein wie der TB mit so einer „wechselvollen Geschichte“ und Höhen und Tiefen sich immer wieder aufrichten würde. Dies gehe nur mit Menschen, die sich im Verein engagieren und die sich „über das übliche Maß hinaus einbringen, Ideen haben und sie auch umsetzen“, sagte Lehmann. Der Turnerbund zeichne sich dadurch aus, dass er die Tradition bewahre, die Gemeinschaft pflege und seine Ehrenamtlichen danken und wertschätzen würde. Genau das tue der Verein mit dieser Jubiläumsfeier.

Zwischen den vielen Ehrungen bot der Turnerbund für seine geladenen Gäste neben der musikalischen Unterhaltung eines vierköpfigen Ensembles des ortsansässigen Musikvereins ein abwechslungsreiches Showprogramm an. Nachdem es mit den Mädchen vom Vertikaltuch-Turnen hoch hinaus ging, präsentierte die Rope-Skipping-Gruppe vom Turnverein Nendingen viel Taktgefühl und eine temporeiche Einlage mit ihren Springseilen. Der Schlusspunkt setzte die Showtanzgruppe „Funky Diamonds“ vom Turnerbund, die den Vorsitzenden Achim Grüner nicht verschonte und ihn schweißtreibenden zum Mittanzen auf die Bühne holten. Es folgte ein geselliger Ausklang mit jeder Menge Gesprächen und Köstlichkeiten.