Der TSV Rietheim freut sich auf das Jubiläumsjahr: Anlässlich des 125-jährigen Bestehens ist ein vielseitiges Programm geplant, das bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Traube“ vorgestellt worden ist. Zudem standen Wahlen und Ehrungen an.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder wiedergewählt. Ralf Scheerle wurde einstimmig als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt. Sonja Bett wurde als Handballabteilungsleiterin, Kai-Uwe Vorwalder als Skiabteilungsleiter bestätigt. Edith Dehe wurde für ein Jahr als Turnabteilungsleiterin gewählt.

Sascha Jakic wird weiterhin für den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Markus Hauser wurde ebenso einstimmig als Kassierer wiedergewählt. Zusätzlich wurden Udo Messner, Lena Jacobi und Nina Aicher als Beisitzer bestätigt. Jörn Lenzing wird weiterhin die Position als Geräte- und Platzwart inne haben.

Aufgrund des im Juli 2018 durchgeführten Bürgerentscheids zu einem Interessenbekundungsverfahren, hoffen die Vereinsmitglieder, in diesem Jahr das Kapitel zu beenden und mit dem Hallenbau starten zu können. „Die Odyssee hat nun hoffentlich bald ein Ende und wir können bald in Rietheim-Weilheim stolz auf eine eigene große Halle sein“, so ein Vereinsmitglied.

Zu Ehrenmitgliedern mit 40 Jahren Vereinstreue wurden geehrt: Astrid Storz, Thomas Marquardt, Reiner Marquardt, Ralf Gagstatter, Andreas Efinger, Elke Martin und Boris Martin. Für 25 Jahre Vereinstreue wurde geehrt Reinhold Dick. Hier überreichte der TSV-Vorsitzende Martin Marquardt die goldene und silberne Ehrennadel und ein weiteres Präsent.

Programm:

23. bis 26. April: Handball-Camp für Handball interessierte Kinder in Kooperation mit der Handballspielgemeinschaft.

30. Mai: Vatertagshock mit Mountainbike-Rennen.

2. Juni: Jubiläumswanderung mit dem Slogan „Rund um Rietheim“, organisiert vom Lauftreff.

Ebenso soll eine Dauerausstellung zur Vereinsgeschichte zwischen Juni und Oktober im Rathaus in Rietheim zu sehen sein.

Am letzten Juni-Wochenende wird zusätzlich ein großes Festwochenende veranstaltet. Mit dem Firmen- und Stammtischturnier am Freitag, gefolgt von einem Galaabend am Samstag und einem Familientag am Sonntag, soll dies eins der Highlights des Jahres werden.

15. bis 20. Juli: „Rietheimer Open“ – Tennisturnier.

21. Juli: Benefizspiel in Kooperation mit dem Handballzweitligisten HBW Balingen-Weilstetten zu Gunsten der Nachsorgeklinik Tannheim.

21. und 22. September: Turncamp.

18. Oktober: Seniorennachmittag und Feier von 50 Jahre Frauengymnastik.