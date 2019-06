Der TSV Rietheim feiert am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Startschuss des Festwochenendes ist am Freitag, 28. Juni, das mittlerweile traditionelle Handballlaienturnier für Firmen- und Stammtischmannschaften. Das Turnier wird anlässlich des Jubiläums auf dem alten Sportplatz unterhalb der Gemeindehalle stattfinden. Anpfiff der ersten Partien ist um 17 Uhr.

Bereits vor den ersten Spielen werden die ersten Gäste mit Kaffee und Kuchen empfangen. Im Anschluss an die Spiele wird laut Pressemitteilung pünktlich mit der Siegerehrung die Bar eröffnet.

Am Samstag steht das Tennisderby in der Hobbyrunde an, wenn ab 12 Uhr die Mannschaften des TSV Rietheim und des TB Weilheim aufeinander treffen. Gespielt wird auf dem Tennisplatz in Rietheim.

Ein Galaabend beginnt um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle mit einem Sektempfang. Ab 19.30 Uhr startet das offizielle Programm, verdiente Mitglieder werden geehrt, zudem stehen Showeinlagen an. Nach dem Ende des offiziellen Teils eröffnet die Band Middle Ages die After-Show-Party.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Gemeindehalle. Anschließend folgt an selber Stelle ein geselliger Frühschoppen mit der Band Moonlights. Um 13.30 Uhr startet das Handball-Minispielfest auf dem Sportplatz an der Gemeindehalle samt Hüpfburg, Kinderschminken, Spielstraße, Essen und Trinken.

Den Abschluss des Festwochenendes bildet das Großfeld-Handballspiel des TSV Rietheim gegen eine Auswahl des Bezirks Neckar-Zollern um 15.30 Uhr ebenfalls auf dem alten Sportplatz bei der Gemeindehalle.