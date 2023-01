Tratsch im Treppenhaus in Weilheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte der Turnerbund Weilheim am 17. Dezember endlich wieder eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier in der Jahnhalle ausrichten. Neben Ehrungen und Sportabzeichenvergabe ist das traditionelle Theaterstück der Abteilung Kultur das Highlight der Veranstaltung und so war es auch diesmal.

Zur Aufführung kam der Theater-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“ von Jens Exler (Verlag Karl Mahnke) bei dem das Publikum wieder einmal begeistert war. Wahrscheinlich deswegen war dann auch der Theaterabend am 5. Januar in Rekordzeit ausverkauft und die Gäste wurden nicht enttäuscht.

Die wunderfitzige Frau Boldinger (Iris Raible) ist die selbsternannte Hausmeisterin im Mietshaus von Metzgermeister Trambacher (Winfried Müller), der doch so gerne einen kleinen Flirt wagt. Da passt es ihr gar nicht, dass die verstrittenen Mitbewohner Frau Knopf (Birgit Stiefel) und Herr Brummer (Christoph Müller) jeweils ihre jungen Bekannten unerlaubt beherbergen. Doch die attraktive Silke (Natalie Mattheis) und der taffe Markus (Felix Klemm) lassen sich nicht so einfach vertreiben und als dann noch der resolute Herr Seefelder (Markus Dreher) auftaucht, ist für ausreichend Verwirrung gesorgt.

Doch nach einer wilden Westernparty schaffen es die jungen Leute, den Hausfrieden wieder herzustellen und bringen sogar noch Frühlingsgefühle ins Haus. Ob der Tratsch im Treppenhaus damit weniger wird?

Auch beim zweiten Auftritt war das Publikum restlos begeistert. Dem jungen und vor allem auch dem älteren Pärchen, flogen die Herzen der Zuschauer nur so zu.

So war es selbstverständlich, dass das Regie-Team (Jutta Ackermann, Martina Grüner, Sabine Kupferschmid) hochzufrieden waren mit der Leistung ihrer Spieler, der Souffleuse (Melanie Bacher) und der Maske (Nicole Häring, Petra Müller).