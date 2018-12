Theateraufführung in Weilheim am 4. und 5. Januar

Die geplante Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier des Turnerbundes am Samstag, 17. Dezember, musste aufgrund der Krankheit eines Darstellers abgesagt werden. Die Veranstaltung wird am Freitag, 4. Januar, gemeinsam mit der Theateraufführung nachgeholt. Alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Freunde und Gönner des Turnerbundes (TB) Weilheim sind dazu eingeladen.

Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr, Saalöffnung und Bewirtung finden bereits ab 18 Uhr statt. Die Karten für den 4. Januar gibt es ausschließlich an der Abendkasse (wir berichteten). Der TB Weilheim hofft, dass trotz der Verschiebung viele Gäste dabei sein werden und mit dem Verein somit nicht den Jahresabschluss, sondern den Jahresbeginn in festlichem Rahmen mit Ehrungen, der Vergabe des Sportabzeichens, Tombola und dem Theater feiern. Am Samstag, 5. Januar, findet der zusätzliche, traditionelle Theaterabend wie geplant statt. Hierzu gibt es Karten im Vorverkauf ab Montag, 17. Dezember bei der Bäckerei Haffa in Weilheim und in Rietheim.