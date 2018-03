TB Weilheim steht hinter Bau der dritten Sporthalle

Der Turnerbund (TB) Weilheim hat in seiner Jahreshauptversammlung Teile des Vorstands und mehrere Abteilungsleiter wiedergewählt sowie den geschlossenen Zusammenhalt für eine neue Sporthalle bekräftigt.

Vorsitzender Achim Grüner lobte mehrere TB-Mitglieder für die großartige Unterstützung bei der Renovierung der neuen Küche im Turnerheim und dankte ihnen dafür. Lediglich drei Wochen hätten die Mitglieder in einer Gemeinschaftsleistung für diese Maßnahme benötigt. Trotz der hohen Ausgaben für die neue Küche sei die finanzielle Lage „sehr gut“, sagte Winfried Müller, Finanzreferent für die Hauptkasse.

Achim Grüner vermeldete, dass der TB Weilheim derzeit 758 Mitglieder habe und sich einem stetigen Zuwachs erfreue. Das Vorstandsteam sprach sich bei der Jahreshauptversammlung zudem geschlossen für den Bau einer neuen Sporthalle aus. Die Mitglieder bekräftigten dies mit Applaus.

Die Abteilungsleiter zogen in den einzelnen Sportbereichen und in der Abteilung Kultur ein positives Fazit und blickten auf ein buntes Jahresprogramm. Ute Mattheis, die Abteilungsleiterin vom Turnen und Schulturnen, kündigte unter anderem an, dass die Kinder am 22. April beim Kindercup in Deißlingen dabei sind. Vom 20. bis 22. Juli nehmen die TB-Kinder beim Landeskinderturnfest in Aalen teil.

Jeanette Hipp von der Freizeitsportabteilung berichtete, dass Mitglied Inge Heizmann seit Dezember 2017 die Ausbildung zur Übungsleiterin C im Breitensport absolviert.

Laut Andreas Ackermann, der Tennis-Abteilungsleiter, müsse seine Abteilung erstmals seit 15 Jahren einen Mitgliederrückgang hinnehmen. Dennoch sehe er sich mit 132 Mitgliedern in seiner Abteilung gut aufgestellt. Ackermann kündigte an, dass seine Tennisabteilung in diesem Jahr mit neun Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen werde. Vereinsmeisterschaften und das Eröffnungsturnier seien wieder geplant.

Es standen Teile des Vorstands zur Wahl, die einstimmig wiedergewählt wurden. Damit bleibt Katja Bacher stellvertretende Vorsitzende, das Amt des Geschäftsführers übernimmt weiterhin Marcus Müller. Finanzreferent für die Wirtschaftskasse ist Martin Stiefel und die Geschicke des Wirtschaftsführers des Turnerheims sowie des Einkäufers führt weiterhin Thomas Raible aus. Alle wurden auf zwei Jahre gewählt. Finanzreferent für die Hauptkasse Winfried Müller ließ sich für ein weiteres Jahr wählen.

Achim Grüner verabschiedete unter anderem Rudi Ackermann und Karl-Heinz Renz mit einem Präsent. Sie fungierten seit 35 Jahren ununterbrochen als Kassenprüfer und stellten sich nicht mehr zu Wahl. Ihre Nachfolger sowie viele weitere Posten in den Abteilungen sind zudem gewählt oder bestätigt worden.