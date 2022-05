TB Weilheim hält Hauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 40 Gäste konnte Vereinsvorsitzender Achim Grüner am Freitag, den 22. April, bei der Jahreshauptversammlung des Turnerbund Weilheim im Vereinslokal Krone begrüßen. Darunter auch Bürgermeister Jochen Arno, Ehrenmitglieder und die beiden Ehrenvorstände. Arno machte in seiner kurzen Rede klar, dass man immer versucht habe, den Sportbetrieb trotz Pandemie aufrecht zu erhalten. Er zeigte sich stolz über das Engagement, das im Turnerbund gezeigt und erbracht werde.

Grüner hatte zuvor betont, dass der Verein zwar die Corona-Beschränkungen mit Sportverbot und Schließung der Sportstätten aus Überzeugung mitgetragen habe, jetzt aber doch sehr froh sei, wieder sein umfangreiches Angebot für die Mitglieder zur Verfügung stellen zu können.

Beim anschließenden Überblick, den die Abteilungsleiter gaben, wurde deutlich, dass trotz teils erheblicher Einschnitte wie dem Abbruch und der Absage von Übungsstunden die Mitglieder ganz überwiegend ihrem Verein und ihrer Sportart treu geblieben seien und die Abteilungen so kaum von Mitgliederrückgängen zu berichten hatten. Dies nicht zuletzt durch das gezeigte Engagement der Übungs- und Abteilungsleiter, die sich auch für zu Hause einiges einfallen ließen.

Diese Kontinuität spiegelt sich auch in der Verteilung der Ämter wieder. So konnte jedes Amt neu gewählt und besetzt werden. Den Abschluss der Versammlung bildeten traditionell die Verabschiedungen. Marc Raible löst im Jugendauschuss nach nun fünf Jahren Sophie Schauer als Kassenwart ab. Karin Mayer entschied sich nach acht Jahren die stellvertretende Abteilungsleitung Handball abzugeben. Reinhold Mauch wurde ebenfalls aus seinem Amt des stellvertretenden Abteilungsleiters der Abteilung 60plus verabschiedet. Diese Abteilung führte er zuvor jahrelang an. Dietmar Kupferschmid war seit 2011 Sportwart der Abteilung Tennis. Er wechselte nun in das Amt des Beisitzers dieser Abteilung. Axel Kleinbeck wurde aus dem Amt des Breitensportwarts der Abteilung Tennis verabschiedet. Sabine Kupferschmid gab das Amt der Abteilungsleitung Kultur nach zwölf Jahren an Jutta Ackermann ab. Bei den genannten Personen bedankte sich Achim Grüner herzlich für ihr erbrachtes Engagement.

Mit seinem Schlusswort bedankte sich Achim Grüner bei den Anwesenden und machte Hoffnung auf ein gutes Vereinsjahr 2022.