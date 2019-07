Die Schüler der Grundschule aus Rietheim-Weilheim haben am Donnerstag die Sporttage des Turnerbunds (TB) Weilheim mit den Bundesjugendspielen eröffnet. Auf dem Sportgelände zeigten die 85 Kinder beim Ballweitwurf, in der Sprint-Disziplin (Foto) und beim Weitsprung ihre sportlichen Qualitäten unter den Augen der Lehrer. Für die nötige Erfrischung und eine Stärkung bei sommerlichen Temperaturen sorgten neben dem TB Weilheim mehrere Eltern. Im Anschluss duellierten sich die TB-Mitglieder im Rahmen der Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften in den gleichen und weiteren Disziplinen, wie dem Kugelstoßen. Die Besten, darunter der Vereinsmeister, werden am Samstag ausgezeichnet.