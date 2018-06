Die Habel GmbH & Co. KG, Spezialist für Dokumentenmanagement aus Rietheim-Weilheim, bilanziert ihren Aufenthalt auf der Messe CeBIT in Hannover positiv.Die CeBIT gilt als weltweit größte Messe für Informationstechnik. Einer der Besucher am Messestand war Ingo Rust, Staatssekretär des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden–Württemberg.

Dieser besuchte, so eine Pressemitteilung des Unternehmens, das Weilheimer Unternehmen am vierten Messetag und war „von der Lösungskompetenz und der Innovationskraft sichtlich beeindruckt“, so der Habel-Text.

Fritz Habel, geschäftsführender Gesellschafter, gab einen Einblick in die Produktwelt des Unternehmens. „Ich wünsche mir mehr Mittelständer wie Habel für Baden-Württemberg, die auf Zukunftsmärkten zu den führenden Unternehmen gehören“, so Ingo Rust.

Auch die Resonanz der Messebesucher freute das Messeteam des Unternehmens aus Rietheim-Weilheim.