Pünktlich am 11.11. um 11 Uhr 11 hat der Fastnachts-Club Virngrundkrähen am Fuchseck die fünfte Jahreszeit und gleichzeitig sein 55-jähriges Vereinsjubiläum eingeläutet. Was könnte da besser passen, als der Dauerbrenner „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, der aus den Lautsprechern schallte.

Zum Faschingsauftakt waren alle versammelt: FCV-Präsidium, Elferrat, Ehrenpräsident Dieter Groß, Dergelgarde, die neu gegründete Garde Virngrundfunken, die Garden, Virngrundkrähen, Tintenschlecker, Männerballett, Narrenpolizei, Feuerteufel, ...