Simon Storz wechselt zur HSG Konstanz

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Oberliga hat bei der U 23 der HSG Konstanz längst begonnen. Mit Simon Storz von Landesligist HSG Rietheim-Weilheim hat Trainer Matthias Stocker nun einen ehemaligen Weggefährten als zweiten externen Neuzugang begrüßen können.

„Simon war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und will sich auf noch höherem Niveau beweisen“, sagt Stocker, der selbst in Rietheim-Weilheim das Handballspielen erlernt hat. In der A-Jugend hatte er Storz, der auf Linksaußen und im Rückraum flexibel einsetzbar ist, schon einmal unter seinen Fittichen.

Momentan absolviert Storz ein Masterstudium in Unternehmensführung an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) und ist bereits Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens. „Er möchte nun auch sportlich das Maximale aus sich herausholen und wird als Typ sowie mit seiner Spielweise perfekt zu uns passen“, meint Stocker.

Neben Storz gibt es mit Rückkehrer Kai Mittendorf (SG Waldkirch/Denzlingen) einen weiteren externen Neuzugang. Dazu stoßen mit Patrick Volz, Lars Michelberger, Hendrik Dahm, Joel Mauch, Jonas Hadlich und Torwart Moritz Ebert sechs Talente aus der eigenen A-Jugend. In der Vorbereitung auf die am Samstag, 8. September, beginnende Saison wird die Konstanzer Zweitvertretung zu einigen Testspielen antreten. Unter anderem spielt die HSG gegen Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim. Ein Aufeinandertreffen wird es am Mittwoch, 29. August, um 20.30 Uhr geben.