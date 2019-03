Ein Showprogramm mit einer Mischung aus Tanz und Witz hat beim Bunten Abend in der Weilheimer Jahnhalle am Fasnetssamstag für ausgelassene Party gesorgt.

Die Narren der Doppelgemeinde füllten mit ihren bunt durchgemischten Kostümen vom Cowboy bis zum Zorro und Vampir die komplette Halle, die am Samstagabend unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ stand. Sie erlebten einen verheißungsvollen Start – ganz traditionell mit den Ganspferchweibern, die von den Notenchaoten angeführt wurden.

Zum ersten Mal begrüßte der neue Präsident der Narrenkameradschaft Weilheim, Marco Hipp, das Narrenvolk und bewies sich als Dichter. Dass seine Ganspferchweiber tänzerisch einiges zu bieten hatten, sah Hipp im Anschluss. Aus einer vorangegangenen Strafe hielt der Ex-Präse Achim Grüner, wie im Jahr zuvor aufgetragen, eine Büttenrede. Er reimte sich viele aktuelle Ereignisse aus Rietheim-Weilheim zusammen – und ließ er sich mehrere Erfrischungspausen für seine stark strapazierte Kehle nicht nehmen.

Nachdem Achim Grüner sich um Kopf und Kragen reimte, lieferten die Jazztanz Mädels aus Seitingen-Oberflacht das Kontrastprogramm ab. Eine Choreographie zum Thema „High School Musical“ brachte das närrische Volk zum Jubeln. Gemütlicher, dafür mit viel Witz verpackt, ließen es vier Weilheimer angehen, die Jede Menge Geschichten an den Obstständen an der „B14 to go“ in „Weilheim bei Rietheim“ zu erzählen hatten. Denn eins ist sicher: „An der Bundesstraße isch was los, die Weilemer Einkausmeile läuft famos“.

Die wohl größte Verwirrung und den besten Effekt, der beim Publikum viel Hirnleistung erforderte, lieferten die Jungs und Mädels von „The Black and Whites“. Durch deren schwarze und weiße Strumpfhosen und Oberteile war die Verwechslung, welcher Fuß nun zu welchem Körper und Kopf gehörte, perfekt.

„Kurzentschlossen und innerhalb zwei Wochen vorbereitet“, wie es Marco Hipp ankündigte, hatten die durchtrainierten Mädels vom Dance Fitness ein schweißtreibendes Bühnenprogramm einstudiert.

„Zwei Kerle“ Namens Karl nahmen im Rahmen von „Testung Warenstift“, das Klopapier auf witzige Art in mehreren Phasen unter die Lupe. Denn ihnen ging das diesjährige Motto sinngemäß „am Arsch vorbei“.

Der krönende Abschluss des Bunten Abends – zumindest sportlich – gehörte den „Funky Diamonds“. Sie entführten mit einem qualitativ hochwertigen tänzerischen Showprogramm als Indianer verkleidet die gesamte Jahnhalle in den Dschungel. Mit ihrem Tanz „Wild and free“ und einer perfekt in Szene gesetzten Choreoraphie rissen sie ihre Fans sowie das gesamte Publikum vom ersten Step an voll auf ihre Seite. Nach Jubelrufen und großem Applaus war ein tänzerischer Nachschlag eine Selbstverständlichkeit.

Die Notenchaoten setzten schließlich mit einem lautstarken und nicht mehr enden wollendem Auftritt den Deckel auf den Bunten Abend, der auch in diesem Jahr wieder als voller Erfolg in die närrische Geschichte der Doppelgemeinde eingehen wird. Während den Pausen und nach dem offiziellen Teil unterhielt Musiker Markus gemeinsam mit Sängerin Julia als Duo das Narrenvolk bis weit nach Mitternacht mit Partysongs.