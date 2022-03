Unbekannte schlagen Scheiben von Bushaltestellen und Lebensmittelmarkt ein

Sowohl in Neuhausen ob Eck als auch in Rietheim und Weilheim sind am Wochenende mehrere Scheiben beschädigt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Neuhausen ob Eck ist die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Tuttlinger Straße im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag durch Unbekannte beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt, wie die Polizei mitteilt.

Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro

In Rietheim-Weilheim ist es im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen zu den Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Randalierer haben mehrere Glasscheiben beschädigt. Die Täter gingen unter anderem mit Gewalt gegen die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße vor, so dass die Tür splitterte, teilt die Polizei mit. Zudem beschädigten die Unbekannten die Glasscheiben mehrerer Bushaltestellen im Bereich der Gemeinde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

In allen Fällen werden Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, Telefon 07461/9411 85, in Verbindung zu setzen.