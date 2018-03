Die Klasse 3 der Grundschule Rietheim Weilheim hat kürzlich an dem Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ (Springende Herzen) der Deutschen Herzstiftung teilgenommen. Die Workshopleiterin Vera Sulzmann vermittelte in einem dreistündigen Kurs das Seilspringen, das sogenannte „Rope-Skipping“.

Ziel von „Skipping Hearts“ ist es, die Kinder dazu zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Freude und Spaß hatten alle dabei. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken, heißt es in der Pressemitteilung. Diese sportliche Form des Seilspringens schule und verbessere die motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination.

Show vor Schülern und Eltern

So lernten die Schüler zahlreiche Tricks und Sprungvariationen, zum Beispiel „Criss Cross“, „Jogging Step“, „Double Under“, „Basic Jump“ vorwärts und rückwärts. Alle Sprünge wurden alleine, zu zweit oder in der Gruppe geübt. Der Einsatz von „Long Ropes“ war besonders beliebt. Anschließend duften die Kinder das Gelernte in einer kleinen Show den Viertklässlern sowie den Eltern vorführen.