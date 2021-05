Rund 20 Jahre nach der ersten Idee erfolgt der Spatenstich für das Baugebiet „Am Bol“

Die Sonne schien, nun ja, verhalten, dafür strahlte Bürgermeister Jochen Arno umso mehr: Mit mehreren Gästen nahm er am Donnerstag den ersten Spatenstich am Baugebiet „Am Bol“ vor.

Dort entstehen auf etwa 6,7 Hektar Gesamtfläche 72 Bauplätze für Einfamilienhäuser plus zwei Mehrfamilienhäuser. Etwa die Hälfte der Grundstücke werden aus kommunaler Hand verkauft; die Vergabe läuft derzeit. Die jetzt begonnene Erschließung soll bis spätestens Herbst 2022 abgeschlossen sein; die Kosten des Vorhabens liegen bei geschätzten 5 bis 5,5 Millionen Euro.

In seiner Ansprache erinnerte Arno an seinen Vorgänger Traugott Hauser, der schon im Jahr 2000 erstmals die Idee aufbrachte, am Fuße des Rußbergs ein Baugebiet zu errichten. Seit 2014 läuft nun die konkrete Planung, die nun in die Erschließung mündet. Arnos Dank galt allen Beteiligten, nicht zuletzt den Bürgerinnen und Bürgern, die am Umlegungsverfahren teilgenommen haben, sowie dem Gemeinderat, der das Projekt stets konstruktiv begleitet habe.

Unser Bild zeigt (v.l.) – ohne Maske, dafür mit vorher per Zollstock ausgemessenem Abstand – Gemeindekämmerer Jochen Karl, Bernd Schwär vom Ingenieurbüro Breinlinger, Thomas Neher und Felix Boenigk von der LBBW Kommunalentwicklung, Bürgermeister Jochen Arno, die beiden stellvertretenden Bürgermeister Achim Grüner und Thomas Marquardt, Andy Weinmann und Rainer Brodbeck von der Balinger Baufirma Stumpp. Der Wunsch aller Beteiligten richtet nun auf eine unfallfreie Bauphase.