Zu ihrem Abschied hat die evangelische Pfarrerin Silke Bartel am Sonntag in der Rietheimer Kirche zahlreiche Glückwünsche und Präsente erhalten. Die Pfarrerin tritt eine neue Stelle in Reutlingen an. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.

Die Abschiedszeremonie in der vollbesetzten evangelischen Kirche in Rietheim begann mit einem Gottesdienst und Max Giesingers „80 Millionen“, den das Musiker-Duo Jonas Kupferschmid und Dragan Dakovic aus der Doppelgemeinde Rietheim-Weilheim spielten. Sie begleiteten den Gottesdienst auch musikalisch.

Silke Bartel leitete ihren Abschiedsgottesdienst und blickte dabei auf viele Bekanntschaften, Begegnungen und Situationen, die sie während ihren viereinhalb Jahren in Rietheim-Weilheim geprägt haben. In ihrer letzten Predigt sprach sie über den Abschied, der „immer weh tut und traurig macht“. Gott aber gehe „immer und überall“ mit den Menschen. Keiner werde von ihm allein gelassen.

Dazu hatte sie eine emotionale Geschichte parat, die davon erzählt, wie sie mit Gott am Strand entlanglaufe und hinter ihr in Fußspuren ihr bisheriger Lebensweg aufgezeigt wird. Beim Blick zurück auf den Sand hätte sie zwei Fußspuren entdeckt. Sie interpretierte es, dass Gott immer an ihrer Seite war. In schwierigen Situationen habe sie nur eine Fußspur gesehen. „Hat mich Gott gerade dann allein gelassen?“ Er habe ihr geantwortet: „Nein, dort wo du nur eine Spur siehst, habe ich dich getragen.“

Mit diesen nachdenklichen Worten endete ihre letzte Predigt in der Rietheimer Kirche. Es folgte eine Abschiedsfeier, bei der Pfarrerin Gabriele Waldbaur als Dekanstellvertreterin als erstes das Wort ergriff und Silke Bartel offiziell von ihren Aufgaben und Pflichten als Pfarrerin in der evangelischen Kirchgemeinde Rietheim entband.

Sitzbank für den Garten geschenkt

Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno bedankte sich für ihr Engagement im Namen seiner Doppelgemeinde und seinen Bürgermeisterkollegen aus den Orten, die zur Kirchgemeinde gehören und für die Bartel zuständig gewesen war. Arno blickte auf die vergangenen Jahre, hob schöne Erinnerungen im Zusammenhang mit der Pfarrerin hervor und überreichte ihr als Abschiedsgeschenk eine Sitzbank für ihren Garten.

Achim Grüner sprach als Vertreter der örtlichen Vereine Dankesworte, wünschte Bartel viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. Von Seiten der evangelischen Kirchgemeinde sangen die Erzieherinnen des Kindergartens Rietheim ein Abschiedslied. Kirchengemeinderatsvorsitzende Karin Faude, schloss sich den lobenden Worten für die scheidende Pfarrerin an, genauso das Mitarbeiterteam der Bücherei.

Aus der Ökumene hob Pfarrer Maurice Stephan für die katholischen Kirchengemeinde Weilheim das gute Miteinander hervor, Pfarrer Johannes Amann für die Seelsorgeeinheit Heuberg und die Pastoralassistentin Juliane Vollmer für die Seelsorgeeinheit Dreifaltigkeitsberg.

Aus dem Minidistrikt Hausen ob Verena, Spaichingen und Rietheim präsentierten Pfarrer Johannes Thiemann und Matthias Figel ein selbst komponiertes Lied. Nach weiteren Überraschungsreden zeigte sich Silke Bartel gerührt von den Glückwünschen und bedankte sich bei allen Redner, die allesamt Präsente überreichten.

Die meisten Glückwünsche erhielt sie jedoch von ihrer evangelischen Gemeinde. Jedes Mitglied verabschiedete sich von der Pfarrerin mit Handschlag oder einer Umarmung am Kirchenausgang. Bei einem anschließenden Sektempfang und Imbiss im Freien, blieb Zeit, um ein letztes Mal mit Silke Bartel ins Gespräch zu kommen.

Sie reiste bereits am Sonntag nach Reutlingen, wo sie eine Pfarrstelle im nördlichen Ortsteil Orschel-Hagen antritt.