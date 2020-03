Bei ihrer Generalversamlung hat die Freiwillige Feuerwehr Rietheim-Weilheim treue Mitglieder geehrt und vier befördert.

Für die Floriansjünger aus Rietheim-Weilheim ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen. Die 50 Feuerwehrleute bewältigten 17 Einsätze, wovon es neun sogenannte Täuschungsalarme waren, die meistens von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden, aber nach einer Begehung keine Gefahr bestand. Es gab 17 Proben in Rietheim und 23 Proben in Weilheim. Dazu kamen noch elf Sonderübungsdienste, eine gemeinsame Herbstübung mit dem DRK, eine Bevölkerungswarnung im Rahmen des Katastrophenschutzes, Brandwachen bei Veranstaltungen in den Hallen und zahlreiche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Mehrere Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten ergänzten den ehrenamtlichen Dienst.

Besonders stolz war Kommandant Jürgen Vosseler auf die Jugendarbeit in der Feuerwehr. Mit 55 Kindern und Jugendlichen in der Jugend- und Kinderfeuerwehr sei Rietheim-Weilheim sehr gut aufgestellt. Der Nachwuchs werde nach Erreichen des entsprechenden Alters die Aktiven verstärken, so Vosseler. Auch hier wurden viele ehrenamtliche Stunden geleistet, um den Nachwuchs fit zu machen.

Schriftführer Wolfgang Marquardt ließ das Jahr noch einmal Revue passieren, bevor der stellvertretende Bürgermeister Achim Grüner die Entlastung, die einstimmig beschlossen wurde, vornahm. Grüner bedankte sich auch im Namen der Gemeinden für die geleistete Arbeit und ließ durchblicken, dass es Zuwachs im Maschinenbereich geben werde in Form eines Gerätetransportfahrzeuges.

Zusammen mit Kommandant Jürgen Vosseler ehrte und beförderte Achim Grüner und Ernst Heinemann vom Kreisfeuerwehrverband verdiente Mitglieder der Feuerwehr. Ernst Heinemann bedankte sich im Namen des Kreises für die Arbeit in der Gesellschaft und verwies aber auch auf die Vielseitigkeit der Wehr, die nicht nur spezielles Wissen benötige, sondern auch viel Freizeit investiere, um Sicherheit zu geben und um Schaden zu minimieren.

Zur Feuerwehrfrau befördert wurde Jessica Rentschler und zum Feuerwehrmann Kevin Biesinger. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Martin Marquardt und Ralf Marquardt. Für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden Martin Marquardt und Christoph Schäfer. Für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt wurden Petra Hauser und Johannes Bleicher. Für 40 Jahre geehrt wurde Markus Pauli.