Die Gemeindeentwicklungskonzeption ist der zentrale Punkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rietheim-Weilheim gewesen. Es ging dabei vor allem um die Frage, wie sich die Gemeinde künftig baulich weiter entwickeln soll und kann.

Henner Lamm von Kommunalplan stellte die Bebauungspläne für das Gewerbegebiet „Dillgarten-Ost“ sowie die Wohngebiete „Bol“ (Weilheim) und „Brunnenstubenäcker II“ (Rietheim) und eine Abrundungssatzung „Bulzingen-West“ vor. Er verwies auf die allgemeinen gesetzlichen Grundsätze und Vorgaben für die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen, die bereits in einer Gemeinderatssitzung Ende 2014 ausführlich dargelegt wurden. Diese, so das Fazit, geben einen engen Rahmen vor und machen eine Entwicklung in Außenbereichen schwierig.

Alle drei vorgestellten Bebauungspläne betreffen aber Flächen, die im Flächennutzungsplan für die entsprechende Nutzung bereits vorgesehen sind. Und da die Gemeinde für eine weitere gedeihliche Entwicklung Bauplätze und Gewerbefläche braucht, in Weilheim etwa finden Bauwillige keine Plätze mehr, beschloss der Rat im Fall „Brunnenstubenäcker II“ und „Bol“ die Bebauungsplan-Verfahren einzuleiten. Die Bebauungspläne werden jeweils aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und im „Vollverfahren“ aufgestellt. Dazu gehören auch eine Umweltprüfung sowie ein Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Ausgleichsbilanzierung. Es soll eine frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden geben.

Entwurf für Gewerbegebiet „Dillgarten-Ost“

Ende 2009 hatte der Gemeinderat den Beschluss zur Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens „Dillgarten“ gefasst. Der westliche Teil „Dillgarten“ wurde in einem eigenen Bebauungsplan-Verfahren inzwischen zur Rechtskraft geführt. Dort erweitert die Firma Werma gerade und baut ein neues Produktionsgebäude. Ein neuer Anschluss an die B 14 entsteht dort ebenfalls. Die Fortsetzung des ursprünglichen Bebauungsplans-Verfahrens „Dillgarten“ mit dem geänderten Geltungsbereich und der Bezeichnung „Dillgarten-Ost“ hatte der Gemeinderat am 11. Dezember 2013 beschlossen. In der jüngsten Sitzung wurde die Verwaltung nun beauftragt, diesen Entwurf fertigzustellen und Öffentlichkeit sowie Behörden zu beteiligen.

Im Bereich „Bulzingen West“ soll eine bisherige „Außenbereichsfläche“ von knapp 3000 Quadratmetern mit einer „Abrundungssatzung“ zum „Innenbereich“ werden, um teilweise eine Bebauung zu ermöglichen. Zu beachten sind dabei natur- und artenschutzrechtliche Belange. Die Kosten des Verfahrens übernimmt ein betroffener Angrenzer. Der Gemeinderat stimmte der Aufstellung der Abrundungssatzung zu.

Bürgermeister Jochen Arno und Henner Lamm kamen auch kurz auf die Möglichkeit eines Zusammenwachsens der beiden Ortsteile zu sprechen. Beispielsweise beim „Langen Gewand“ in Weilheim, in dem eine künftige Sporthalle stehen könnte und das direkt an Rietheim grenzt. Dem räumlichen Näherkommen stehe immer noch der Regionalplan entgegen, der Grünzüge zwischen den Ortsteilen festschreibt, sagten sie. (bre)