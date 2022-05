Rietheim-Weilheim macht beim Stadtradeln mit

Die Gemeinde Rietheim-Weilheim nimmt auch dieses Jahr am Stadtradeln teil. Die Aktionswochen vom 1. bis 22. Juni sollen mehr Aufmerksamkeit für den Klimaschutz und den Radverkehr bringen.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es vor allem auch um Spaß am Fahrradfahren. Aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ziel ist es, an 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO²-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden.

Im vergangenen Jahr haben in Rietheim-Weilheim 177 aktive Radfahrer aus zwölf unterschiedlichen Teams rund 33 099 km zurückgelegt und somit fünf Tonnen CO² eingespart. Anmelden unter: www.stadtradeln.de/rietheim-weilheim oder im Bürgerbüro des Rathauses Rietheim-Weilheim. Weitere Fragen beantwortet Viktoria Peschkov, Telefon 07424/958 48 25 oder per E-Mail an viktoria.peschkov@rietheim-weilheim.de.