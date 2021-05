Rietheim-Weilheim ist erstmals beim „Stadtradeln“ dabei

Die Gemeinde Rietheim-Weilheim beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Aktion „Stadtradeln“. Wer in Rietheim-Weilheim wohnt oder arbeitet, kann in den drei Wochen vom 28. Juni bis 18. Juli an dem Wettbewerb teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Seit 2008 treten beim „Stadtradeln“ Menschen in ganz Deutschland in die Pedale, um innerhalb von drei Wochen möglichst viele Kilometer CO2-frei auf dem Rad oder Pedelec zurückzulegen. In Baden-Württemberg wird der Wettbewerb des Klima-Bündnisses im Rahmen der Landesinitiative RadKultur gefördert. Ziel ist, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Wer teilnehmen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/rietheim-weilheim anmelden. Wer keinen Internetzugang hat, aber dennoch mitradeln möchte, kann sich aber auch direkt bei der Gemeinde melden. Weitere Informationen sowie die Spielregeln gibt es Online unter www.stadtradeln.de und im Bürgerbüro des Rathauses Rietheim-Weilheim sowie telefonisch bei Linda Kupferschmid unter 07424/958 48 25.