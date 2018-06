Rietheim-Weilheim: Infos zum Bürgerentscheid am 9. Juli

In der Gemeinderatssitzung von Rietheim-Weilheim am Dienstagabend im Rathaus hat sich der Gemeindewahlausschuss zur Wahlorganisation für den Bürgerentscheid formiert. Dieser findet am Sonntag, 22. Juli, statt. Bürger haben die Möglichkeit, über folgende Frage abzustimmen: „Sind Sie gegen die Beauftragung der Verwaltung zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens für den Neubau einer Sporthalle, wie vom Gemeinderat am 28. März beschlossen?“ Um die Bürger vorab ausführlich zu informieren, wird es am Montag, 9. Juli, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle in Rietheim eine Informationsveranstaltung geben. Die verschiedenen Parteien können sich äußern und Bürger ihre Fragen anbringen. Geplant ist, die Bauplanung vorzustellen. Außerdem soll es eine Podiumsdiskussion und eine allgemeine Fragerunde geben. (jug)