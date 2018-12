Schnelles Internet ist heutzutage beinahe eine Lebensnotwendigkeit wie fließendes Wasser oder ein Stromanschluss. Immer tiefer dringt das Netz aus Glasfaserkabeln deshalb auch in ländliche Gebiete vor. Auch in Rietheim-Weilheim soll kommendes Jahr der Breitbandausbau beginnen. Die Planungen für den ersten Bauabschnitt hat Frank Baur, Vorsitzender der Breitbandinitiative Tuttlingen (BIT), am Dienstag dem Gemeinderat vorgestellt.

Dieser Tagesordnungspunkt stieß bei den zahlreich erschienenen Bürgern auf großes Interesse – immerhin rund 200 Haushalte umfasst das Gebiet des ersten Bauabschnitts für den Breitbandausbau. Nach und nach werden derzeit zahlreiche Gemeinden an das sogenannte Backbone-Netz angeschlossen, das übergeodnete Netz, das der Landkreis für rund 25 Millionen Euro verlegt.

Von Norden aus Richtung Dürbheim werden zunächst Rietheim und der Rußberg an das Netz angeknüpft. Nach dem ersten werden noch vier oder fünf weitere Bauabschnitte folgen, in denen die Breitbandleitungen im restlichen Gebiet von Rietheim und anschließend nach Weilheim verlegt werden. Insgesamt lässt sich die Gemeinde die Möglichkeit für schnelleres Surfen im Internet mehr als sechs Millionen Euro kosten, rund eine Million Euro davon fällt für den ersten Bauabschnitt an. Wobei das Angebot über das eigentliche Internet hinaus reicht: Auch eine Telefon-Flatrate und Internet-Fernsehen über Kabel können hinzugebucht werden.

Die Haushalte im ersten Bauabschnitt wurden per Post bereits über die Maßnahme informiert. Am Donnerstag, 20. Dezember, endet die Rückgabefrist für die Formulare, bei denen sich die Hausbesitzer für eine der vier angebotenen Varianten entscheiden müssen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, lediglich ein Leerrohr bis zum Haus verlegen zu lassen. „Das ist für Sie jetzt die große Chance, schnelles Internet zu bekommen, dann sind Sie für die Zukunft gewappnet“, sagte Bürgermeister Jochen Arno an die zahlreichen Zuhörer gewandt.

Auf einer Fläche beim Marquardt-Parkplatz, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, wird ein sogenannter PoP, ein Technikgebäude für den Verteilerpunkt, aufgestellt. Verlegt werden die Glasfaserkabel dann in 80 Zentimertern Tiefe, bis einen Meter ins Grundstück hinein verlegt die Gemeinde die Leitungen. Die Kosten für den Hausanschluss muss der jeweilige Eigentümer übernehmen. Ein Anschluss reiche für bis zu vier Wohneinheiten, klärte Frank Baur auf. Wenn alles glatt laufe, können die Arbeiten im kommenden Frühjahr starten.