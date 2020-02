Polizei zieht betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Nachdem bereits am Sonntagvormittag ein Hinweisgeber bei der Polizei mitgeteilt hatte, den Fahrer eines Lasters an dessen Wochenendstandort bei einer Tankstelle an der B14 stark schwankend beobachtet zu haben, ergab die Überprüfung des 53-jährigen Fahrers kurz vor Ablauf des Sonntagsfahrverbots am Abend gegen 21.45 Uhr, dass der 53-Jährige auch zu diesem Zeitpunkt stark betrunken war. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests deutete laut Polizei darauf hin, dass von einem Blutalkoholwert von nicht ganz drei Promille auszugehen ist. Somit war laut Polizei nicht damit zu rechnen, dass der Lkw-Fahrer bis zur beabsichtigen Abfahrt am Montag gegen 8 Uhr ausgenüchtert sein wird, weshalb seine Fahrzeugschlüssel bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit vorsorglich sichergestellt wurden.