Wie schwer es ist, einen Nachfolger für den Hausarzt Dr. Hartmut Arleth zu finden, hat Bürgermeister Jochen Arno bei der Bürgerversammlung verdeutlicht. Einen neuen Arzt für die Doppelgemeinde gibt es derzeit nicht. „Es ist höchste Zeit, dass wir jemanden finden“, sagte Arno.

Nachdem die Praxisübernahme gescheitert ist (wir berichteten), „sind wir wieder in Gesprächen mit dem Landratsamt. Die Praxis ist in Portalen ausgeschrieben“, informierte Arno. Geplant sei zudem, auf der Homepage der Gemeinde und am Ortseingang auf die Hausarztsuche aufmerksam zu machen.

Mithilfe eines Personalvermittlers gehe die Gemeinde nun auf Suche eines Nachfolgers. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Arno, dass jener Personalvermittler seinen Fokus auf Fachkräfte aus Spanien und Südamerika lege. Er geht davon aus, dass Ärzte aus dem Ausland erst einmal ein bis eineinhalb Jahre brauchen, um „anzukommen“ bevor sie die Praxis übernähmen. Und für diese Zeit brauche es einen Anstellungsträger. Ob dieser Weg zum Erfolg führe, sei offen, sagte Arno in der Bürgerversammlung.

Dabei hat anfangs noch alles recht positiv ausgesehen. Der Bürgermeister berichtete in der Bürgerversammlung, dass ein Vierteljahr lang Verhandlungen mit einem möglichen Nachfolger stattgefunden hätten. Die Gemeinde hätte ihn finanziell unterstützt, und das Sozialministerium habe schon fast seine Förderzusage gegeben.

Gespräche zwischen Arzt und Gemeinde laufen seit 2015

„Wir waren der Meinung, dass es gute Gespräche waren. Doch dann kam die Absage“, sagte Arno. Dass der Hausarzt Dr. Arleth irgendwann aufhört, ist der Gemeinde schon länger bekannt. Arno berichtete, dass bereits 2015 Gespräche mit dem Arzt stattgefunden hätten. Seit vergangenem Jahr, so Arno, stehe fest, dass die Hausarztpraxis zum 30. Juni schließen werde.